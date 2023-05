Vincono Wawrinka, Kokkinakis e Bublik. Gasquet già fuori

Primi semi-big in campo e l’unico a rimetterci le penne è stato Richard Gasquet, che chissà se rivedremo ancora a Roma. Il francese ha vinto il primo set e poi ha ceduto senza dannarsi troppo l’anima, quello che doveva succedere del resto è successo da tanto tempo. Altra pasta Wawrinka, che ha fatto un sol boccone di Ivashka che a volte è avversario scomodo e a volte va come oggi.

Per la gioia dei maratoneti oggi c’erano tanti rappresentanti del genere e i due che si affrontavano tra loro non hanno tradito le attese: c’è voluto il tiebreak del terzo set per mettere fine ad un’infinita partita tra Garin e Cachin, c’è chi si diverte così. Le altre formiche sono state strapazzate dalle cicale, una – Munar – senza nemmeno lottare contro Kokkinakis e l’altra – quel Pedro Martinez che ha fatto strae di italiani nelle quali – arrivando almeno al tiebreak contro un Bublik quasi normale.

I francesi hanno perso anche van Assche e Lestienne, speriamo perdano anche Rinderknech.

Primo turno

T.M. Etcheverry b. L. van Assche 7-6(7) 6-3

S. Wawrinka b. I. Ivashka 6-2 6-4

M. Fucsovics b. F. Krajinovic 6-4 6-2

[Q] A. Muller b. [PR] K. Edmund 6-1 6-3

[Q] A. Popyrin vs C. O’Connell

[Q] R. Safiullin vs M. Giron

[WC] F. Fognini vs A. Murray

[Q] J.M. Cerundolo vs [Q] A. Fils

[Q]F. Cobolli vs A. Rinderknech

A. Bublik b. [Q] P. Martinez 6-3 7-6(4)

L. Djere b. C. Lestienne 6-1 rit.

C. Garin b. P. Cachin 6-4 3-6 7-6(5)

B. Nakashima vs G. Barrere

Y. Wu b. R. Gasquet 3-6 6-3 6-3

S. Baez vs J.P. Varillas

[Q] T. Kokkinakis b. J. Munar 4-2 rit.

