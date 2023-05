Sorprese romane: out Auger-Aliassime e Khachanov

Non solo l’impresa di Fognini, che ha superato il secondo ostacolo di questa sua ultima apparizione a Roma, ma in tanti hanno approfittato del turno in più rispetto ai più quotati rivali. Si è distinto sicuramente Barrere, che ha battuto Khachanov rimontanto anche un set di svantaggio. Barrere ha servito inutilmente per il match prima di riuscire a chiudere al tiebreak decisivo. L’altra sorpresa arriva da Auger-Aliassime che sta vivendo un 2023 molto problematico a causa del suo ginocchio sinistro. Il canadese ha perso il suo secondo incontro di fila sulla terra e rischia di arrivare a Parigi, dove difende l’ottavo di finale dello scorso anno, con troppo poche partite sulle gambe. Simile tribolazioni le sta passando Korda, anche lui al rientro da un infortunio, al polso, e superato abbastanza agevolmente da Safiullin. Meno scuse per de Minaur, superato da Fucsovics, e per Tommy Paul, che non è riuscito a liberarsi di Garin.

Nonostante l’ingresso delle teste di serie rimangono turni interlocutori, buoni per scremare chi non è ancora al top. Per le belle partite ci sarà tempo.

Secondo turno

[1] N. Djokovic vs T.M. Etcheverry

[27] G. Dimitrov b. S. Wawrinka 6-4 7-6(3)

M. Fucsovics b. [17] A. de Minaur 6-3 6-4

[16] C. Norrie b. [Q] A. Muller 6-2 6-3

[Q] A. Popyrin b. [10] F. Auger-Aliassime 6-4 4-6 7-5

[Q] R. Safiullin b. [22] S. Korda 6-2 7-6(5)

[WC] F. Fognini b. [30] M. Kecmanovic 6-3 7-6(6)

[Q] A. Fils vs [7] H. Rune

[4] C. Ruud vs A. Rinderknech

A. Bublik vs [28] B. Shelton

L. Djere b. [23] B. Van de Zandschulp 6-2 6-4

C. Garin b. [16] T. Paul 4-6 6-3 6-4

G. Barrere b. [11] K. Khachanov 4-6 6-4 7-6(4)

[24] F. Cerundolo b. Y. Wu 4-6 6-2 6-3

[LL.] A. Shevchenko b. S. Baez 6-3 6-4

[8] J. Sinner b. [Q] T. Kokkinakis 6-1 6-4

