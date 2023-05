Solo Garcia salva tra le big. Fuori Pliskova, Bencic e Kudermetova

Altra giornata rocambolesca al Roland Garros. Nel tabellone femminile, di fatti, sono già saltate quattro delle prime 12 teste di serie. A Maria Sakkari (numero 8) sconfitta ieri contro Karolina Muchova si sono aggiunte la numero 10 Petra Kvitova (contro la nostra Elisabetta Cocciaretto), la numero 11 Veronika Kudermetova e la numero 12 Belinda Bencic.

Oltre a loro, fuori anche la numero 16 Karolina Pliskova che, come Kvitova, si è mostrata come un pesce fuor d’acqua nella differenza di livello con la sua avversaria. Petra è stata sgambettata da Elisabetta, “Kaja” ha racimolato appena quattro game contro Sloane Stephens. Partita quasi senza storia, un 6-0 6-4 che spiega molto nella diversa interpretazione delle due di questo torneo per quanto Stephens di recente avesse raccolto pochissimo. Eppure oggi è stata la migliore dal primo all’ultimo punto contro un’avversaria davvero impalpabile e lontanissima dall’essere competitiva per la testa di serie ricevuta. La sua stagione sul rosso è stata un disastro, cominciata coi quarti di finale a Stoccarda dove si è infortunata nel match contro Iga Swiatek, si è tolta da Madrid ed è stata battuta al primo turno anche a Roma, contro Anna Bondar.

Kudermetova, semifinalista a Madrid e Roma, ha invece rimediato il parziale più sorprendente, battuta 6-3 6-1 contro Anna Karolina Schmiedlova. Esito sorprendentemente a senso unico per la slovacca, contro un’avversaria che non è mai stata in partita. Bencic, al rientro dopo aver saltato tutta la stagione sul rosso per un problema alle anche, ha perso addirittura contro una lucky loser: Elina Avanesyan, russa di origine armena, nata nel settembre 2002. Quest ultima ha vinto per 6-3 2-6 6-4 nell’esordio assoluto a Parigi, lei che si era messa in luce nel 2022 a Roma qualificandosi per il tabellone principale in una fase di ascesa, prima di bloccarsi un po’ attorno alle top-150.

L’unica gioia per le teste di serie di alto livello è arrivata dalla giocatrice più attesa: Caroline Garcia. La numero 5 del seeding, prima francese nel ranking, ha lottato parecchio in un match che si presentava molto delicato contro la cinese Wang Xiyu. Mancina, palla pesante, reduce dagli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma. 7-6(4) 4-6 6-4 il punteggio che ha premiato la beniamina del pubblico che, al secondo turno, troverà Anna Blinkova.

