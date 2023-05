Sabalenka nuova numero 1 WTA? Le combinazioni che salverebbero Swiatek

Dunque ci siamo. Ne stiamo parlando da settimane, ma ormai le carte sono scoperte e nel Roland Garros che comincerà domenica Iga Swiatek non sarà più numero 1. Almeno a livello virtuale.

La polacca partirà infatti con un distacco di circa 300 punti nei confronti di Aryna Sabalenka nella classifica WTA live, che diventerà ufficiale al termine dello Slam parigino, e che sembra premiare la bielorussa nel miglior inizio di stagione della carriera.

Sarà un testa a testa solo nell’eventuale fase finale, perché Swiatek deve assolutamente raggiungere i quarti o sarà scavalcata in ogni caso dalla rivale. Sabalenka non è mai arrivata alla seconda settimana al Roland Garros, ma la buona condizione e il tabellone più che benevolo possono permetterle di coltivare sempre più sogni di gloria. Un suo arrivo agli ottavi, tra l’altro, forzerebbe Iga a dover raggiungere almeno la semifinale. Una semifinale di Aryna costringerebbe Swiatek a fare finale e, in caso di sfida l’una contro l’altra per il titolo, quest ultima si salverebbe con una vittoria.

Di seguito tutte le combinazioni con Sabalenka inevitabilmente in posizione di comando.

– Iga Swiatek ha bisogno dei quarti di finale, altrimenti perde il numero 1

– con Aryna Sabalenka agli ottavi/ai quarti, Iga Swiatek deve fare semifinale

– con Aryna Sabalenka in semifinale, Iga Swiatek deve fare finale

– con una finale tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, la vincitrice sarà numero 1

