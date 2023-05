Roland Garros, Zeppieri e Vavassori si qualificano per il main draw Un grande giovedì per il tennis italiano visto che Zeppieri prima e Vavassori vincono i rispettivi match di qualificazione e accedono al main draw del Roland Garros

Un grande giovedì per il tennis italiano visto che Zeppieri prima e Vavassori vincono i rispettivi match di qualificazione e accedono al main draw del Roland Garros.

Giulio batte, nel derby dei mancini, Ferreira Silva senza troppi patemi per 6-4 6-1 qualificandosi al Roland Garros per il secondo anno consecutivo (l’anno scorso fu sconfitto da Hurkacz al primo turno).

Vavassori vince anche lui agilmente per 6-4 6-4 contro Tabilo, risultato che poteva essere anche più netto visto che Andrea era sopra 5-1 nel secondo parziale: vittoria molto netta nonostante il match fosse quasi da monetina.

Ora non ci resta che attendere Cobolli che domani affronterà, in un match che si preannuncia infuocato, il padrone di casa Lokoli.

Da segnalare negli altri match, la vittoria di Martinez su Bagnis 6-0 al terzo (con lo spagnolo che ha annullato due match point) e la vittoria del sempre più in ripresa Pouille, che rimonta un set di svantaggio a Rodionov e chiude anch’egli per 6-0 al terzo.

Inaspettata qualificazione per l’ex top ten sceso al numero 670 (!) del mondo: da tenere sott’occhio nei prossimi giorni per vedere se può risalire definitivamente la china oppure questa settimana rimarrà un episodio isolato.

Dalla stessa categoria