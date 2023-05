Roland Garros: Paolini vola al secondo turno, Bronzetti sconfitta contro Jabeur

Si assottiglia ancora la pattuglia italiana, ma il bilancio complessivo al termine del primo turno del Roland Garros racconta di quattro vittorie su sei atlete impegnate.

L’unica sconfitta che porta rammarico è quella di ieri di Martina Trevisan, contro Elina Svitolina, per quanto poi la toscana non sia sembrata davvero in ripresa dopo il ritiro di Rabat della scorsa settimana. A lei si è aggiunta, e non è una sorpresa, Lucia Bronzetti.

La romagnola dopo l’entusiasmante cavalcata in Marocco che l’ha condotta al primo titolo WTA della carriera si è fermata di fronte a Ons Jabeur, numero 7 del seeding e avversaria pur sempre difficilissima da affrontare anche se in questo 2023 fisicamente ha patito qualche infortunio di troppo. La differenza, già solo nelle energie, era evidente e molto ampia, con Lucia che è stata da subito costretta a una partita di rincorsa, tutto quello che non avrebbe mai voluto.

Non c’è stata troppa storia, per quanto abbia dato tutto quello che aveva rendendo non facilissima la giornata della tunisina, che però si è imposta dilagando nel secondo set quando proprio Bronzetti non aveva più molto da dare e chiudendo 6-4 6-1.

Diversa invece la partita di Jasmine Paolini, vincitrice 7-5 2-6 6-2 contro Sorana Cirstea. Un risultato fondamentale per lei, arrivata al Roland Garros senza un morale alle stelle per un rendimento abbastanza negativo degli ultimi mesi. Invece in campo è stata un’ottima Jasmine, che ha estromesso la testa di serie numero 30 vincendo in volata il primo set e rialzandosi benissimo nel parziale decisivo. Per lei al secondo turno ci sarà la qualificata Olga Danilovic, vincitrice 6-3 6-2 contro l’ucraina Kateryna Baindl.

