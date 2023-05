Roland Garros, day-3: i risultati del tabellone femminile

[1] I. Swiatek b. C. Bucsa 6-4 6-0

C. Liu b. [Q] Y. In Albon 6-1 6-4

R. Peterson b. [Q] F. Ferro 6-2 6-0

Wang Xinyu b. [29] M. Bouzkova 6-4 7-6(5)

B. Andreescu b. [16] V. Azarenka 2-6 6-3 6-4

[WC] E. Navarro b. [LL] E. Andreeva 6-2 3-6 6-4

L. Davis b. L. Zhu 6-3 6-3

L. Tsurenko b. [13] B. Krejcikova 6-2 6-4

[WC] D. Parry b. [25] A. Kalinina 6-2 6-3

[Q] M. Andreeva b. A. Riske 6-2 6-1

J. Grabher b. [Q] A. Rus 6-2 6-3

[6] C. Gauff b. R. Masarova 3-6 6-1 6-2

[4] E. Rybakina b. [Q] B. Fruhvirtova 6-4 6-2

L. Noskova b. D. Kovinic 6-3 2-1 ritiro

S. Sorribes Tormo b. [WC] C. Burel 7-6(0) 6-2

P. Martic b. [32] S. Rogers 3-6 6-3 6-2

J. Paolini b. [30] S. Cirstea 7-5 2-6 6-2

[Q] O. Danilovic b. K. Baindl 6-3 6-2

O. Dodin b. [WC] S. Janicjevic 0-6 6-2 6-1

[7] O. Jabeur b. L. Bronzetti 6-4 6-1

