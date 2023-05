Roland Garros day 3, i risultati del singolare maschile

Primo turno

[6] H. Rune vs C. Eubanks

[PR] G. Monfils vs S. Baez

[WC] G. Mpetshi Perricard vs [Q] G.A. Olivieri

[Q] A. Vavassori vs [31] M. Kecmanovic

[24] F. Cerundolo vs J. Munar

T. Monteiro vs [LL] Y. Hanfmann

R. Gasquet vs A. Rinderknech

M. Mmoh vs [9] T. Fritz

[16] T. Paul b. [LL] D. Stricker 6-3 6-2 6-4

N. Jarry b. H. Dellien 6-4 6-4 6-2

A. Bublik vs [Q] G. Zeppieri

[4] C. Ruud b. [Q] E. Ymer 6-4 6-2 6-3

E. Ruusuvuori vs G. Barrere

[Q] T. Skatov vs [28] G. Dimitrov

[22] A. Zverev vs L. Harris

[WC] H. Gaston vs A. Molcan

[27] Y. Nishioka vs J.J. Wolf

M. Purcell vs J. Thompson

Q. Halys vs G. Pella

[Q] T. Seyboth Wild vs [2] D. Medvedev

