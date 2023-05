Che bravi i nostri ragazzi! Imprese di Zeppieri e Vavassori Che bravi, i nostri ragazzi, in questo Roland Garros 2023. Andrea Vavassori vola al 2° turno del Roland Garros. Vittoria anche per Zeppieri

Che bravi, i nostri ragazzi, in questo Roland Garros 2023. Andrea Vavassori vola al 2° turno del Roland Garros. All’esordio in carriera nel tabellone principale di Parigi dopo aver superato le qualificazioni, il tennista torinese ha vinto una vera e propria maratona sul Campo 8 contro Miomir Kecmanovic, n. 31 del seeding: 5-7, 2-6, 7-6, 7-6, 7-6 in favore dell’azzurro dopo 5 ore e 10 minuti di gioco.

Una prestazione incredibile, bella, per Vavassori in una battaglia che ha assunto i contorni di un thrilling: sotto di due set e un break, il n. 148 ATP ha realizzando una meravigliosa impresa, ribaltando il risultato con cinque match point complessivamente annullati. Vavassori è stato più forte di ogni fatica, soprattutto nel quinto set (chiuso al super tie break) in cui non si è mai seduto nei cambi di campo, in preda ai crampi.

Prima vittoria a livello Slam e successo in cinque set anche per Giulio Zeppieri. Il 21enne romano, pure lui proveniente dalle qualificazioni, ha battuto il kazako Alexander Bublik: 6-0, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 il punteggio finale in 3 ore e 20 minuti di gioco. Una sfida a tratti rocambolesca, segnata dall’imprevedibilità di Bublik che, dopo aver perso il primo set in appena 19 minuti, ha reagito nei parziali successivi.

Zeppieri è rimasto sempre attaccato al match ed è stato freddo e lucido nel quinto set, in cui ha annullato 3 palle break concesse ed è riuscito a strappare il servizio nell’undicesimo game. L’azzurro vola così al secondo turno in cui affronterà Casper Ruud, n. 4 al mondo e finalista lo scorso anno a Parigi.

