Internazionali Roma: Fognini batte Murray, delude Cobolli

Super Fognini all’esordio negli Internazionali d’Italia 2023 mentre delude Flavio Cobolli. Il ligure affronta Murray in un match vintage, considerando che entrambi i giocatori sono classe 87 e sono reduci da tanti infortuni: il punto interrogativo maggiore riguarda Fabio proprio per la sua condizione fisica visto che non gioca da Estoril, quando si infortunò durante il match con Cecchinato.

Bastano pochi minuti per dissipare i dubbi: Fabio va all’assalto sul servizio del scozzese e, dopo 5 chances non concretizzate nel primo game, ottiene il break nel terzo gioco che risulterà decisivo per conquistare il primo parziale.

Set condotto alla grande da Fognini che, tenendo i piedi ben saldi sulla linea di fondo, gioca praticamente di contro balzo e costringe a fare il tergicristallo più volte allo scozzese.

Purtroppo arriva il calo che tutti temevamo ad inizio secondo e Murray scappa via subito per 4-0: inizia una girandola interminabile di break con Fognini che annulla 4 set point allo scozzese e riesce addirittura a rientrare fino al 4-5 e servizio.

Sul più bello però, arriva un game al servizio disastroso ed Andy non si fa pregare chiudendo per 6-4 il secondo set.

Ma quando l’inerzia sembra dalla parte dello scozzese, Fognini ottiene il break e passa a condurre nel primo game: il servizio torna a fare il suo, con Fabio che ottiene 16 punti consecutivi alla battuta e va a servire per il match sul 5-4.

L’italiano non trema e con due servizi vincenti e un ace suggella una vittoria meritatissima per quanto visto in campo dopo 2 ore e 53 minuti di battaglia. Prossimo turno per Fabio contro Kecmanovic (1-0 i precedenti per l’italiano).

Delude invece Cobolli, beniamino di casa e proveniente dalle quali.

Il suo avversario, il francese Rinderknech, lo precede di 94 posti in classifica ma fino ad oggi ancora non aveva giocato un match su terra battuta e la sua ultima apparizione è stato il match a Miami contro Daniel: partita durata pochi game visto il ritiro del francese.

I due partono bene al servizio e la sliding door del primo set è il settimo gioco, con Cobolli che non sfrutta le prime palle break del match sul servizio del francese che invece, nel decimo gioco, non perdona e chiude il primo set per 6-4.

Prova a reagire Flavio, si difende con le unghie e con i denti nel quarto game annullando 4 palle break ma nulla può nel nono game quando il francese passa alla prima chance utile: non trema Rinderknech e chiude per 6-3 il secondo set dopo un’ora e 29 minuti. Peccato, difficilmente ricapiterà un primo turno del genere in un master 1000.

