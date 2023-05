Niente Roma, Berrettini a San Siro con Melissa Satta per il derby

Musi lunghi tra i milanisti in quel di San Siro dopo soli 20 minuti di gioco. Tra questi, anche quello di Melissa Satta, presente in tribuna al Meazza per l’euroderby di Champions League tra Milan e Inter. Con lei anche il fidanzato Matteo Berrettini, probabilmente imbronciato per solidarietà alla compagna.

L’azzurro, ricordiamo, si è infortunato ad aprile durante il torneo di Monte-Carlo e da allora non è più sceso in campo. Un recupero che si sta protraendo e che l’ha costretto al forfait anche agli Internazionali d’Italia, in corso di svolgimento in questi giorni.

Proprio in occasione dell’arrivo in Italia per il torneo di Roma, anche Novak Djokovic mercoledì sera ne ha approfittato per fare una capatina a Milano (il numero 1 del mondo esordirà questa sera al Foro Italico) e per incontrare il suo grande amico Zlatan Ibrahimovic. Grandi sorrisi immortalati tra i due, ovviamente prima del match.

