BJK Cup, qualifiers: tutti i sorteggi. USA e Francia grandi favorite, Rybakina guida il Kazakistan

Qui di seguito riportiamo i sorteggi delle altre otto sfide dei Billie Jean King Cup qualifiers di questo weekend, che si disputeranno assieme a Slovacchia-Italia a Bratislava.

Si decideranno le nove squadre che raggiungeranno Australia e Svizzera già automaticamente qualificate alle Finals di novembre essendo le finaliste della passata edizione. A loro si aggiungerà una wild-card decisa dalla federazione internazionale, che potrebbe spettare al paese ospitante (non ancora deciso) nel caso di sconfitta del team in una di queste sfide.

Spagna vs Messico, Puente Romano Club de Tenis, Marbella, Spagna. Terra rossa all’aperto

Venerdì, da mezzogiorno

[SPA] S. Sorribes Tormo vs [MEX] F. Contreras

[SPA] N. Parrizas Diaz vs [MEX] R. Zarazua

Sabato, dalle 11

[SPA] N. Parrizas Diaz vs [MEX] F. Contreras

[SPA] S. Sorribes Tormo vs [MEX] R. Zarazua

[SPA] M. Bassols Ribeira/R. Masarova vs [MEX] G. Olmos/M. Zacarias

Ucraina vs Repubblica Ceca, Megasaray Club Belek, Antalya, Turchia (campo neutro causa invasione russa in Ucraina). Terra rossa all’aperto

Venerdì, dalle 10 in Italia

[UKR] M. Kostyuk vs [CZE] M. Vondrousova

[UKR] K. Zavatska vs [CZE] B. Krejcikova

Sabato, dalle 10 in Italia

[UKR] M. Kostyuk vs [CZE] B. Krejcikova

[UKR] K. Zavatska vs [CZE] M. Vondrousova

[UKR] L. Kichenkok/D. Yastremska vs [CZE] K. Muchova/L. Noskova

Gran Bretagna vs Francia, Coventry Building Society (CBS) Arena, Coventry, Gran Bretagna (cemento indoor)

Venerdì, dalle 15

[GBR] K. Boulter vs [FRA] C. Garcia

[GBR] H. Dart vs [FRA] A. Cornet

Sabato, dalle 13

[GBR] H. Dart vs [FRA] C. Garcia

[GBR] K. Boulter vs [FRA] A. Cornet

[GBR] O. Barnett/K. Nicholls vs [FRA] C. Garcia/K. Mladenovic

Canada vs Belgio, Pacific Coliseum, Vancouver, Canada (cemento indoor)

Sabato, dall’1 di notte in Italia

in attesa di sorteggio

Sabato, dalle 23 in Italia

In attesa di sorteggio

USA vs Austria, Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, USA (cemento outdoor)

Sabato, da mezzanotte in Italia

In attesa di sorteggio

Sabato, dalle 20 in Italia

In attesa di sorteggio

Germania vs Brasile, Porsche Arena, Stoccarda, Germania (terra rossa indoor)

Venerdì, dalle 16 in Italia

[GER] A. L. Friedsam vs [BRA] B. Haddad Maia

[GER] T. Maria vs [BRA] L. Pigossi

Sabato, dalle 14 in Italia

[GER] T. Maria vs [BRA] B. Haddad Maia

[GER] A. L. Friedsam vs [BRA] L. Pigossi

[GER] J. Niemeier/L. Siegemund vs [BRA] B. Haddad Maia/L. Stefani

Kazakistan vs Polonia, National Tennis Centre – Beeline Arena, Astana (terra rossa indoor)

Venerdì, dalle 9:30 in Italia

[KAZ] Y. Putintseva vs [POL] M. Linette

[KAZ] E. Rybakina vs [POL] W. Falkowska

Sabato, dalle 9:30 in Italia

[KAZ] E. Rybakina vs [POL] M. Linette

[KAZ] Y. Putintseva vs [POL] W. Falkowska

[KAZ] G. Ainitdinova/A. Danilina vs [POL] W. Falkowska/A. Rosolska

Slovenia vs Romania, Sport Park Bonifika, Koper, Slovenia (terra rossa outdoor)

Venerdì, dalle 13 in Italia

[SLO] K. Juvan vs [ROU] A. Bogdan

[SLO] T. Zidansek vs [ROU] J. Cristian

Sabato, dalle 11 in Italia

[SLO] T. Zidansek vs [ROU] A. Bogdan

[SLO] K. Juvan vs [ROU] J. Cristian

[SLO] P. Lovric/N. Potocnik vs [ROU] I. M. Bara/M. Niculescu