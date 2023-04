BJK Cup, qualifiers: Kazakistan alle Finals, avanti Spagna e Francia. Ok Repubblica Ceca e Germania

Si conclude oggi la seconda e decisiva giornata dei Billie Jean King Cup qualifiers, i nove incontri che determineranno le formazioni che si contenderanno il titolo assieme ad Australia, Svizzera e una wild card (la Gran Bretagna si prenota) per il prossimo novembre.

Detto della vittoria italiana in Slovacchia, facciamo un riepilogo di tutti gli altri avvenimenti.

Spagna b. Messico 3-1, Marbella (terra rossa outdoor)

[SPA] N. Parrizas Diaz b. [MEX] M. Zacarias 6-3 6-0

[MEX] G. Olmos/R. Zarazua b. [SPA] A. Bolsova/R. Masarova 4-6 7-6(5) 10-7

Tutto facile per la Spagna, che conquista l’accesso alle Finals di Billie Jean King Cup con un 3-1 netto sul Messico e chiudendo subito la serie, col terzo singolare. A novembre, magari con anche Paula Badosa (e perché no, Garbine Muguruza, dovesse rientrare) potrebbero farsi valere.

Repubblica Ceca b. Ucraina 3-1, Antalia (terra rossa outdoor)

[UKR] M. Kostyuk b. [CZE] B. Krejcikova 3-6 6-1 6-4

[CZE] M. Vondrousova b. [UKR] K. Zavatska 6-3 6-4

La Repubblica Ceca torna alle Finals di Billie Jean King Cup dopo la vittoria contro l’Ucraina. Un risultato prevedibile già alla vigilia, di fatto, ma giunto con qualche sofferenza in più nell’ultima giornata. Marta Kostyuk. ieri sconfitta con un (non così) netto 6-1 6-2, con tanti game ai vantaggi persi contro Marketa Vondrousova, ha preso la sua rivincita con un pesante successo maturato contro la numero 12 del mondo Barbora Krejcikova, sconfitta 3-6 6-1 6-4.

Quando poi è cominciato l’altro singolare di giornata, Vondrousova è andata sotto di un doppio break contro Katarina Zavatska e lì sembravano potersi aprire scenari nuovi. Subito dopo, però, la finalista del Roland Garros 2019 ha ritrovato smalto, chiudendo 6-3 6-4 e dando il terzo punto alla formazione di Petr Pala.

Francia b. Gran Bretagna 3-1, Coventry (cemento indoor)

[FRA] C. Garcia b. [GBR] H. Dart 6-1 6-7(10) 6-1

[GBR] A. Barnett/O. Nicholls b. [FRA] C. Burel/K. Mladenovic 7-5 3-6 11-9

Vittoria esterna anche per la Francia di Julien Benneteau, che ha chiuso la serie in Gran Bretagna già al terzo singolare. Dopo la battaglia di tre ore e mezza di venerdì, Caroline Garcia è tornata in campo per imporsi, ancora però non senza soffrire, contro Harriet Dart. 6-1 6-7(10) 6-1 il punteggio finale, frutto di un brutto black out nel tie-break del secondo set che per fortuna però non ha fatto pesare più di tanto.

Germania b. Brasile 3-1, Stoccarda (terra battuta indoor)

[GER] J. Niemeier b. [BRA] B. Haddad Maia 7-6(4) 3-6 6-2

[GER] A. L. Friedsam b. [BRA] L. Pigossi 6-1 6-0

Guardando solo il quarto singolare, nella sfida tra Germania e Brasile, sembra sia stato una mera formalità questo passaggio del turno per le padrone di casa. Invece, hanno dovuto superare tre lunghe ore di sofferenza nella prima partita dove il capitano ha deciso di sacrificare Tatjana Maria, che ieri sera ha chiuso abbastanza tardi ed è rimasta quasi tre ore in campo contro Laura Pigossi.

Alla fine, però, proprio la rimonta della veterana ha segnato il primo importante spartiacque a favore di una nazionale non più ai livelli di qualche anno fa ma ancora sa farsi valere. Così, dal mazzo di opzioni è venuta fuori Jule Niemeier, che sembrava poter essere seconda singolarista e invece era stata accomodata in panchina ieri. La giocatrice classe 1998 ha fatto la seconda, necessaria, impresa per la sua squadra col 7-6(4) 3-6 6-2 ai danni di Beatriz Haddad Maia, numero 14 del mondo, in quasi tre ore di gioco. Il Brasile doveva avere quel punto per giocarsi tutto al doppio decisivo, dopo la rimonta da 5-3 al terzo subita ieri da Pigossi, e invece a quel punto le speranze erano pochissime. Laura infatti non aveva recuperato energie e ha ceduto 6-1 6-0 contro Anna Lena Friedsam nel quarto singolare.

Kazakistan b. Polonia 3-1, Astana (terra battuta indoor)

[KAZ] E. Rybakina b. [POL] M. Linette 6-4 6-2

[POL] W. Falkowska/A. Rosolska b. [KAZ] A. Danilina/Y. Putintseva 6-4 6-4

Tutto facile anche per il Kazakistan, contro una Polonia fortemente rimaneggiata. Dopo il 2-0 della prima giornata è bastato il primo singolare, con Elena Rybakina in campo, a sancire la qualificazione alla squadra di casa. Netto il successo contro Magda Linette e per le giocatrici ospiti c’è stata solo la magra consolazione del punto del doppio, a risultato però già acquisito.

Slovenia vs Romania 2-2, Kopfer (terra battuta outdoor)

[SLO] T. Zidansek b. [ROU] A. Bogdan 3-6 7-6(5) 7-5

[SLO] K. Juvan b. [ROU] J. Cristian 6-2 6-4

[SLO] T. Zidansek/K. Juvan vs [ROU] I. Bara/M. Niculescu 3-3 sospeso

Tutto incredibilmente in bilico, invece, a Kopfer. In Slovenia infatti la reazione delle padrone di casa è stata eccezionale dopo lo 0-2 maturato con sconfitte entrambe al set decisivo nella giornata di venerdì.

Il vento aveva cominciato a girare sul recupero di Tamara Zidansek contro Ana Bogdan, nella prima partita, dove era indietro un set e poi nel terzo addirittura sotto 2-5, riuscendo a mettere insieme cinque game consecutivi. Nel quarto singolare, invece, Kaja Juvan ha riscattato la pesante sconfitta di ieri e si è nettamente imposta contro Jaqueline Cristian per 6-2 6-4.

Nel doppio decisivo, purtroppo, è divenuta protagonista la pioggia che sul 3-3 ha interrotto tutte le azioni. Si ripartirà domenica, non prima delle 11 del mattino.