BJK Cup, qualifiers: Italia a un passo dalle Finals, 2-0 contro la Slovacchia

Le premesse mettevano davanti la squadra italiana a una prova di maturità.

L’obiettivo, in Slovacchia, è sì la vittoria ma se c’è un effetto del bel percorso di crescita che hanno intrapreso le ragazze di Tathiana Garbin serve imporsi con autorità. E fin qui, la situazione sta rispecchiando le aspettative.

Siamo sul 2-0, in trasferta, sul cemento veloce indoor di Bratislava. Ci serve un solo punto, che Martina Trevisan sarà chiamata a portare a casa domani contro Anna Karolina Schmiedlova anche per cancellare il brutto precedente dell’ultimo Australian Open quando perse nettamente al primo turno in una partita rognosa, brutta, dove si lamentava di non sentire la palla sulle corde.

L’azzurra, però, oggi ha vinto una partita se possibile ancor più pericolosa perché la superficie poteva riequilibrare tanto la bilancia tra lei e Viktoria Hruncakova (ex signora Kuzmova, con un passato da top-50 ormai diverso tempo fa). Un 7-6(9) 6-3 che vale tantissimo, perché questo era il punto che poteva girare qualcosa nell’economia del confronto tra Italia e Slovacchia, con le ragazze di Matej Liptak che avevano bisogno di puntare alla prima singolarista azzurra, non così a suo agio in indoor come può essere Camila Giorgi.

Trevisan ha vinto un match davvero pesante, facendo valere alla fine i suoi angoli contro un’avversaria non così agile negli spostamenti da gestire le traiettorie mancine. Doveva affidare quasi tutto alla sua potenza, la slovacca, ma nel durissimo primo set chiusosi al tie-break l’azzurra ha finito per prevalere 11-9. Il primo scatto nel secondo set non è bastato, ma sul 4-3 Martina ha messo di nuovo la freccia e grazie al 6-2 6-3 di Camila contro Schmiedlova l’Italia è vicinissima al traguardo. Si ripartirà domani, con il via non prima delle 13, con Trevisan che come detto affronterà la numero 1 delle padrone di casa Schmiedlova. C’è una vendetta (sportiva) da prendere, c’è l’ultimo step per la qualificazione.

Slovacchia vs Italia 0-2, Bratislava, Slovacchia (cemento indoor)

[ITA] C. Giorgi b. [SVK] A. K. Schmiedlova 6-2 6-3

[ITA] M. Trevisan b. [SVK] V. Hrunkacova 7-6(9) 6-3