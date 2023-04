BJK Cup, qualifiers: l’Italia in Slovacchia, Giorgi e Trevisan singolariste. Il sorteggio

L’Italia di Tathiana Garbin, volata in Slovacchia, cercherà la qualificazione alle Finals della Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo.

Il sorteggio è stato relativamente benevolo: saremo in trasferta, su un campo in cemento indoor della NTC Arena di Bratislava, ma sulla carta abbiamo la formazione adatta per passare lo scoglio del playoff potendo vantare sul quintetto migliore che si potesse convocare.

I precedenti dicono 2-0 per le padrone di casa, e l’ultima sfida la ricordiamo ancora molto bene perché le ragazze di Matej Liptak, ancora presente in pacnhina, ci diedero un grande dispiacere a Forlì vincendo 3-1 nel playoff dell’allora World Group 2. Quella volta le slovacche trovarono il jolly in Rebecca Sramkova, giocatrice classe 1996 che in quell’inizio di 2017 stava facendo piuttosto bene fino a quel doppio exploit contro Sara Errani e Francesca Schiavone ma che fu rovinata, nei mesi successivi, da importanti problemi fisici tra cui un fastidio ai tendini del polso che dovette richiedere anche l’intervento chirurgico. Tornata a giocare, non ha più ritrovato quel ritmo.

Da allora, senza nemmeno più l’appoggio delle giocatrici simbolo come Daniela Hantuchova (presente a Forlì) e Dominika Cibulkova (ritiratasi ormai da diversi anni), la Slovacchia è sempre tra le formazioni meno quotate al momento del sorteggio sebbene poi lo scorso anno avessero battuto il Belgio alle Finals, conquistandosi così la permanenza tra le squadre di prima fascia. Hanno in Anna Karolina Schmiedlova e Viktoria Hruncakova (ex signora Kuzmova) le giocatrici migliori, ma la continuità di entrambe negli anni è andata sempre più in calando tanto che solo la prima riesce ora a malapena a figurare nelle 100, al numero 96, dopo essere stata anche in top-30 ormai otto anni fa.

Per l’Italia la situazione è abbastanza chiara: Garbin ha chiamato il gruppo che si è costruito negli ultimi anni e che ci ha riportato dalla terza serie fino alle Finals del 2022 con Camila Giorgi, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. C’è un po’ di differenza nel rendimento tra loro in questo inizio di 2023, con Trevisan e Giorgi (designate come singolariste) in buona condizione mentre Paolini e Bronzetti più in affanno, ma nel complesso la squadra vuole dare una buona risposta a quella che sembra a tutti gli effetti una prova di maturità.

Si partirà domani, venerdì 14, con inizio alle ore 15 mentre sabato 15 si riprenderà non prima di mezzogiorno. Lo schema è quello classico della vecchia Fed Cup: la prima giornata vedrà le singolariste invertite, in quella conclusiva invece la leader sfiderà la prima singolarista avversaria e la seconda troverà la sua “pari grado” prima del doppio. In caso di 2-2 sarà interessante capire le mosse di Garbin, perché forse la nostra pecca è non avere una reale coppia di doppio con tutte le nostre giocatrici che figurano fuori dalle prime 250 della categoria (Giorgi senza ranking) mentre tra le slovacche ci sono Schmiedlova o Hruncakova e Tereza Mihalikova (buon prospetto junior in singolare ma che non ha saputo fare il salto da ‘pro’ e spostatasi praticamente a tempo pieno nella categoria).

Venerdì, non prima delle 15 in Italia

[SVK] A. K. Schmiedlova vs [ITA] C. Giorgi

[SVK] V. Hrucakova vs [ITA] M. Trevisan

Sabato, non prima di mezzogiorno

[SVK] A. K. Schmiedlova vs [ITA] M. Trevisan

[SVK] V. Hruncakova vs [ITA] M. Trevisan

[SVK] V. Kuzmova/T. Mihalikova vs [ITA] E. Cocciaretto/J. Paolini