Raccontando Indian Wells: Sinner e Musetti, obiettivo derby. Swiatek, rottura con lo sponsor

Siamo alla quarta giornata dei tabelloni maschili e femminili di Indian Wells e gli occhi sono puntati, capitolo Italia, soprattutto sulle vicende di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Il primo apre il programma sullo Stadium 3, il secondo ha il terzo match sullo Stadium 5.

Non sono partite semplici, soprattutto per Musetti, ma siamo per la terza volta molto vicini a un confronto tra i due dopo i tentativi falliti allo US Open e all’Australian Open: avere un derby al terzo turno, qui, non sarebbe affatto male. A livello femminile, invece, sarà la volta dell’esordio di Martina Trevisan opposta a Madison Brengle: in caso di vittoria, la sfida al terzo turno contro Victoria Azarenka o Karolina Muchova. Ripercorrendo la giornata di ieri, sconfitte in tre set per Camila Giorgi e Matteo Berrettini ad accentuare il bilancio complessivo fin qui molto negativo della pattuglia italiana in California.

Tra gli avvenimenti un po’ più collaterali, abbiamo scoperto invece che Iga Swiatek ha terminato il rapporto con uno dei suoi sponsor più importanti, un marchio di telefonia cinese, dopo che il suo team ha scoperto che questo dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina ha sì sensibilmente interrotto le proprie attività per poi però riprenderle, nel silenzio generale, nel momento in cui i rivali si sono defilati per via delle sanzioni arrivando ora a controllare quasi il 50% del mercato di telefonia mobile. Iga, da subito molto sensibile alle vicende dell’Ucraina e l’unica ormai a spendersi continuamente tra raccolta fondi, donazioni, eventi per supporto al paese confinante. E sempre a proposito di questioni extra tennis, c’è da considerare il terzo turno tra Aryna Sabalenka e Lesia Tsurenko.