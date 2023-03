ATP Indian Wells, Sinner fa la voce grossa: Wawrinka battuto, è ai quarti contro Fritz

La miglior prestazione di Jannik Sinner arriva nella serata più fresca di Indian Wells, quando tutto intorno i nuvoloni carichi di pioggia sembravano poter cominciare a fare cadere gocce da un momento all’altro.

L’azzurro, superando 6-1 6-4 Stan Wawrinka, è ai quarti di finale di Indian Wells per la prima volta in carriera. Una prestazione di grande valore perché malgrado il punteggio aveva di fronte un avversario che ha spinto costantemente sull’acceleratore.

Prima di staccarsi, nel set di apertura, Jannik ha dovuto difendere il proprio servizio dalla pressione costante dello svizzero che però, non sfruttate le chance sull’1-1, è poi crollato nel rendimento. Diverso invece l’andamento del secondo parziale con l’ex numero 3 del mondo che ha trovato un immediato break di vantaggio. Dal 2-0 e servizio, però, Wawrinka ha subito di nuovo il ritorno di Sinner che è arrivato al servizio sul 5-4 e con grande freddezza ha chiuso la pratica.

Ai quarti di finale, ora, ci sarà Taylor Fritz. Il campione uscente di Indian Wells è giunto di nuovo tra i migliori otto con un percorso che, tolto l’esordio davvero complicato contro il connazionale Ben Shelton, l’ha visto passare per partire relativamente agevoli come il 6-4 6-3 di oggi a un giocatore fastidioso come Marton Fucsovics. L’incontro si giocherà giovedì, molto probabile possa esserci una sessione serale per l’azzurro.