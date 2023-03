A Miami Sinner ancora dalla parte di Alcaraz, Medvedev solo in finale

Con ancora negli occhi l’impresa del nuovo numero 1 del mondo, Carlitos Alcaraz, è già tempo del secondo Masters 1000 del 2023. Stasera si parte con le qualificazioni del Miami Open e dopodomani già i primi scontri del tabellone principale. Come ormai è quasi tradizione i primi 32 giocheranno una partita in meno e tra loro ci sono ben tre italiani: Sinner, Musetti e Berrettini. Per la prima volta dopo 18 anni tra i primi dieci del ranking non c’è Rafa Nadal, chissà se riuscira a ritornarci.

Ad ogni modo Alcaraz dovrà vincere il torneo per rimanere numero 1 e pregustiamo già il possibile quarto di finale contro Rune, se il danese riuscirà a liberarsi di Fritz. Alcaraz dovrebbe trovare prima Baez e poi uno tra Cressy e Murray. Partita di un certo fascino ma lo spagnolo non pare aver speso troppe energie a Indian Wells, difficile che escano fuori incontri troppo equilibrati. Per Rune invece, prima dell’ottavo contro Taylor Fritz (o Shapovalov, hai visto mai il canadese faccia una capatina fuori dal baratro in cui sembra essere precipitato) ci sarà Fucsovics e Schwartzman. Più complicata la prima che la seconda ma sarebbe sorprendente se Rune uscisse con uno dei due.

Il secondo quarto del tabellone, procedendo verso il basso, è quello di Ruud, se parliamo in termini di classifica. Abbiamo detto tante volte che la top5 per il norvegese è davvero troppo e questo 2023 pare voglia darci ragione. Qui nel suo spicchio ci sono prima Zverev e poi, eventualmente, Sinner. Se arriva ai quarti vorrà dire che ci ha messo a tacere. Noi naturalmente consigliamo di non scommetterci. Sinner ha un ottavo complicato contro Rublev, che però ha un gioco troppo monocorde per rappresentare un reale pericolo. Certo, serve che Sinner non si distragga troppo, ma da questo punto di vista l’altoatesino è una garanzia. Forse insidia maggiore per Sinner potrebbe essere quella di Dimitrov, se il bulgaro sta bene. Ma questo di Miami è un torneo più importante di quello che si possa pensare per Sinner, un buon risultato significherebbe intanto provare a prendersi la rivincita contro Alcaraz, e soprattutto che ormai la top5 è la dimensione del ragazzo. Importante capire quanta energia mentale sia rimasta, in fondo, come sin troppe volte è stato ricordato, ha solo 21 anni. E Alcaraz è troppo anomalo per fare paragoni.

Nella parte bassa del tabellone sembra difficile che Medvedev non possa riprendere la corsa bruscamente interrotta da Alcaraz. Tsitsipas, dopo averlo detto, ha anche dimostrato a Indian Wells che le sue condizioni non sono competitive; Berrettini sta cercando di giocare qualche partita più che di vincerla; Hurkacz e Tiafoe non sembrano all’altezza e Shelton è ancora troppo grezzo per impensierirlo seriamente. L’unica vera insidia sarà verosimilmente rappresentata da Auger Aliassime in semifinale ma non trovare Daniil in finale significherebbe che il tour de force invernale ha presentato il conto. Il canadese ha comunque un ottavo complicato contro Tiafoe e poi il quarto potrebbe essere relativamente semplice, magari con Musetti, fateci sognare. L’azzurro è capitato dalla parte di Tsitsipas, nessuna partita non è alla sua portata ma gli avversari che trova sono molto solidi, da Lehecka a Khachanov, prima ancora appunto di Tsitsipas.

Nel tabellone principale ci sono anche Fognini, che esordirà con Lestienne e poi eventualmente trova Dimitrov prima di Sinner; e Sonego, che è capitato nella parte bassa ed esordisce contro Thiem per poi, eventualmente, trovare Evans. Chissà.

Ecco il possibile terzo turno.

[1] C. Alcaraz vs [30] M. Cressy (A. Murray)

[20] A. Davidovich Fokina vs [16] T. Paul

[9] T. Fritz vs [24] D. Shapovalov

[31] D. Schwartzman (Wu) vs [7] H. Rune

[3] C. Ruud vs [26] B. van de Zandschulp

[22] R. Bautista Agut vs [13] A. Zverev

[10] J. Sinner vs [21] G. Dimitrov

[29] Kecmanovic (Humbert) vs [6] A. Rublev (A. Bublik)

[8] H. Hurkacz vs [32] B. Shelton

[17] B. Coric vs [11] C. Norrie

[15] A. de Minaur vs [19] M. Berrettini

[26] Y. Nishioka vs [4] D. Medvedev

[5] F. Auger Aliassime vs [25] F. Cerundolo

[23] D. Evans (D. Thiem) vs [12] F. Tiafoe

[14] K. Khachanov vs [18] L. Musetti

[27] S. Baez vs [2] S. Tsitipas