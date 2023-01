Federer-Nadal, il mito diventa canzone: esce “Si vola, stasera”

Gli appassionati di tennis hanno ancora negli occhi la partita di addio di Federer, con la foto iconica di Roger e Rafa che piangono insieme. Per celebrare una delle rivalità più belle della storia dello sport, il giornalista Francesco Sessa, che si occupa di tennis per La Gazzetta dello sport ed Eurosport, ha scritto “Si vola, stasera”, canzone disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali: https://music.imusician.pro/a/uKTiHYEr/

Un brano che racchiude le sfide, le battaglie sul campo, il dualismo, il rispetto, l’amicizia e soprattutto le emozioni che i due grandi campioni ci hanno regalato in tutti questi anni.

Federer e Nadal si sono affrontati 40 volte in carriera, dando vita a partite entrate nella leggenda come le tre finali a Wimbledon e le due agli Australian Open, compresa quella epica del 2017. La canzone, che si ispira al mondo cantautorale italiano, mette a confronto le due personalità, gli stili e le emozioni che entrambi hanno suscitato. E si risolve con l’unione tra i due giocatori, uno contro l’altro ma insieme in una rivalità unica: “Roger e Rafa la vostra magia è fare di un gioco una bella poesia, che insegna ad amare chi è contro di me, perché non esisto se non ci sei te”. Emblematico, in questo senso, l’addio al tennis di Federer al fianco di Nadal, rivale e amico.

Testo e musica sono stati realizzati da Francesco Sessa, al suo debutto discografico, che è voce e chitarra del brano.

“Fare musica è sempre stato un modo per esprimere i miei pensieri più profondi e le sensazioni che avevo dentro. Un mondo che ho però sempre tenuto per me. Questa canzone è speciale perché è la prima che diffondo e perché unisce le mie due grandi passioni, quella per la musica e quella per lo sport. La rivalità tra Roger e Rafa, grazie alla quale mi sono appassionato di tennis da ragazzino, è stata raccontata in molti modi. Con questa canzone, ho voluto farlo a modo mio”.

Link piattaforme: https://music.imusician.pro/a/uKTiHYEr/

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PMNcB6sFvbM&feature=youtu.be



Francesco Sessa, nato a Milano nel 1995, è giornalista professionista dal marzo 2022. Collabora con La Gazzetta dello Sport ed è tra i telecronisti di tennis di Eurosport. La passione per lo sport va di pari passo con quella per la musica, percorso intrapreso all’età di 11 anni. È tra i fondatori di MusicEdu, rivista specializzata nell’ambito della formazione e innovazione musicale, nata nel 2020.