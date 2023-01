Come andranno gli Australian Open? Risponde la redazione di super esperti

Tempo di slam e di non prendersi troppo sul serio. Del resto che Happy Slam sarebbe senza un po’ di atmosfera canzonatoria? Reduci quindi da un centinaio di errori di fila – si parla di gente che ha previsto il 3 set a 0 di Medvedev contro Djokovic agl US Open e che ha cercato il sucidio dopo il recupero di Nadal nella finale di Melbourne – ecco a voi i pronostici della redazione di ok tennis. Siccome il livello di competenza è vicino al cielo abbiamo risposto tutti allo stesso modo. O quasi.

Siamo partiti dai quarti di finale che saranno dunque

Tiafoe vs Shapovalov

Sinner vs Norrie

Kyrgios vs Djokovic

Berrettini vs Fritz

Anzi no, ci abbiamo pensato meglio e quindi Kyrgios vs Djokovic ok, e anche Norrie e Berrettini, che però giocheranno contro Tsitsipas e Zverev. Tiafoe-Shapovalov? naaa, Nadal – Medvedev piuttosto. E a pensarci bene Tsitsipas non gioca contro Norrie ma contro Coric, a Djokovic toccherà Rune e non scordiamoci Ruud, che è pur sempre numero due del tabellone, quindi sarà lui a incontrare Berrettini, però agli ottavi. O magari alla fine contro Medvedev giocherà Tiafoe? Probabile.

Sistemati i quarti in semi grandi match, quelli tra Medvedev e Tsitsipas e tra Berrettini e Djokovic, mica pensate sul serio ad un Rublev-Berrettini vero? Del resto tutti noi l’avevamo pronosticato, in un modo o nell’altro.

Dopo tanto pen(s)are Tsistispas batte Medvedev per poi perdere in finale contro Djokovic. O Medvedev batte Tsitsipas per poi perdere con Rublev, sognare è gratis. E se credete che questo sia solo un gioco o, peggio, che gli altri facciano sul serio è solo perché una volta di più vi va ricordato che una cosa sono i veggenti – cioè imbroglioni – altra i competenti, che sanno quanto un incontro sia talmente imprevedibile da aver convinto persino chatgpt. Provate a chiedere.