Barbara Schett a Oktennis: “Australian Open, vi dico che…”

“Credo che il favorito senza dubbio sia Djokovic e che ci siano tutti i presupposti per vedergli conquistare il suo ventiduesimo slam” ha dichiarato Barbara Schett, intervistata quale inviata di Eurosport a Melbourne per i prossimi Australian Open.

“E’ in forma e ha ancora tutte le carte per mettere tutti gli altri al loro posto. Lui e Nadal, che mai va dato per morto, sono i favoriti. Mentre nel femminile Iga Swiatek e impara dalla recente sconfitta alla United Cup è la tennista da battere”.

La Schett si è poi soffermata sul fatto che questo sarà il primo slam dopo i ritiri di Federer e Serena Williams: “Sono insostituibili, soprattutto dal punto di vista del carisma e della personalità. Soprattutto Federer ha rappresentato il tennista amato da tutti. Non vedo chi possa prenderne l’eredità, soprattutto da questo punto di vista lasciano un vuoto immenso.”

Per finire qualche parola sugli italiani: “Hanno grande cuore e danno l’anima in campo. Berrettini pare aver superato i suoi problemi fisici e ha il miglior dritto del circuito. Musetti ha uno stile fantastico. Sinner invece lo vedo sempre un po’ troppo gracilino per il tennis di oggi. Fisicamente mi pare sempre uno di quindici anni” ha aggiunto scherzando “ma sono sicuro che con Cahill migliorerà tantissimo”.

“Mi aspetto un grande torneo, d’altronde l’Australian Open ha sempre dato grandi partite e è il torneo più amato dagli stessi tennisti”.

Da lunedì 16 a domenica 29 gennaio l’Australian Open è in esclusiva italiana su Eurosport e in versione integrale su discovery+. Su Eurosport 1, in diretta ogni giorno dall’1:00 e in sessione serale alle 9:00, i migliori match dell’order of play. Eurosport 2 avrà invece una regia dedicata alle partite degli italiani.



Con Barbara Schett e Laura Robson inviate a Melbourne Park e le analisi di Mats Wilander e Tim Henman in compagnia di Alizé Lim nello studio Cube di Londra, che consentirà d’intervistare i migliori tennisti del torneo in realtà aumentata, a loro s’affiancheranno John McEnroe, Alex Corretja, Justine Henin, Boris Becker e dall’Italia Roberta Vinci per la solita ed esclusiva copertura editoriale di altissimo livello a cura di Warner Bros. Discovery.