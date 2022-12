WTL: Swiatek e Auger Aliassime vincono all’esordio, sconfitti Garcia e Kyrgios

Qualche anno fa il tennis conosceva la IPTL (International Premier Tennis League), una esibizione a squadre da off season che formava le varie franchigie tramite un sorteggio.

L’evento durò tre anni prima di essere smantellato a seguito di forti problemi economici. Adesso, con la WTL (World Tennis League), il tutto viene sostanzialmente ripreso e semplificato: si disputa interamente alla Coca Cola Arena di Dubai, con tre partite al giorno dal 19 al 24 dicembre (a parte il 23 che ne vedrà sei) e si guarderà ancora alla somma dei game vinti, ma con un programma che sembra all’apparenza più accogliente verso le regole comuni del tennis, fatta eccezione del punto secco sul 40-40 e il match tie-break ai 10 punti che sostituisce il set decisivo.

Nella prima giornata è andata in scena la sfida tra i Kites di Iga Swiatek e Felix Auger Aliassime contro gli Eagles di Caroline Garcia e Nick Kyrgios. Per quanto sia pure un’esibizione e tutto vada preso con molta leggerezza, c’è da segnalare la bella condizione mostrata dalla polacca che non ha quasi mai tremato al servizio contro un’ottima colpitrice in risposta come la francese e ha replicato il 6-3 6-4 raccolto alle ultime WTA Finals proprio con lo stesso punteggio. Aveva promesso qualche cambiamento in off season, nel proprio gioco, e sembra esserci ora un nuovo movimento al servizio, colpo da cui oggi ha ricavato anche quattro ace e buona sicurezza nei piazzamenti della prima palla. Ha ben impressionato anche Auger Aliassime, nel 7-5 6-3 maturato contro Kyrgios. Al canadese è bastato rimanere piuttosto solido da fondo e non concedere granché all’australiano, troppo spesso “on&off” con la concentrazione malgrado non si sia mai lasciato andare a giochi di prestigio o colpi “da esibizione” e anzi fino a inizio secondo set sembrava anche aver preso piuttosto sul serio la situazione.

Questi risultati hanno permesso ai Kites di ribaltare il distacco nei game maturato dopo il doppio misto che ha aperto il programma e dove proprio Kyrgios in compagnia di Bianca Andreescu aveva battuto Holger Rune ed Eugenie Bouchar 6-2 6-3. La vittoria dei Kites dunque non è stata solo nel 2-1 conclusivo in termini di match vinti, ma anche di 29-27 nel computo dei game.

Martedì è previsto, tra gli altri, il ritorno in campo di Novak Djokovic che sfiderà Alexander Zverev mentre tra le donne ci sarà Aryna Sabalenka contro Elena Rybakina. Il doppio misto vedrà Paula Badosa e Grigor Dimitrov affronterà Dominic Thiem e Anett Kontaveit.