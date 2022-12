WTL: Swiatek, altra vittoria contro la rientrante Pavlyuchenkova. Auger Aliassime batte Thiem

Due partite e altrettante vittorie per Iga Swiatek e Felix Auger Aliassime, che portano i Kites a punteggio pieno e in buona posizione per accede alla finale della prima edizione della World Tennis League.

La squadra della numero 1 WTA si è imposta 37 game a 31 contro gli Hawks che ancora hanno dovuto fare a meno di Anett Kontaveit e proprio per questo si è rivista in campo Anastasia Pavlyuchenkova, al primo match in singolare dopo sette mesi.

La russa ha giocato pochissimo nel 2022, con la prima parte dell’anno rovinata da vari problemi fisici e fermatasi già a metà febbraio per uno stop di 10 settimane che però non ha sortito l’effetto desiderato e, da dopo Roma, la sua stagione era già conclusa. Oggi per testare il suo livello c’era la leader del circuito femminile e la prestazione non è stata da buttare. È arrivata una sconfitta per 6-4 6-3, in due parziali dove era in entrambi un break avanti, ma nel momento in cui Swiatek trovava la quadra nel suo gioco non riusciva a starle dietro.

Ci sono stati diversi errori evitabili per Pavlyuchenkova nei momenti più importanti, c’era ruggine nelle braccia, ma aveva anche buone idee da mettere in campo puntando soprattutto col proprio dritto pesante sul dritto di Iga che ha ballato parecchio nei primi 20 minuti. Dal 4-3 e servizio Pavlyuchenkova, però, Swiatek ha fatto tutto quasi alla perfezione per tre giochi consecutivi e primo set incamerato: ritmo alto, dritto più spinto e aggressivo per muovere Pavlyuchenkova e tenerla lontana dalla riga di fondo. Nel secondo set il copione non è cambiato. La russa prendeva un nuovo break approfittando di alcuni errori di dritto di troppo della polacca, addirittura risaliva da uno 0-40 sul 2-1 con tre vincenti consecutivi ma sul 3-2 il doppio fallo ha rovinato tutto cedendo la battuta e ridando slancio all’avversaria.

Nel match finale, Auger Aliassime ha disputato un duello molto tirato con Dominic Thiem, tanto che per due set si è dovuti arrivare al tie-break. Da applausi come il canadese, sotto 4-5 nel primo parziale, si sia tirato fuori da una situazione di 15-40 al servizio piazzando tre servizi vincenti consecutivi malgrado sul 30-40 gli avversari abbiano chiesto un time out per spezzargli il ritmo (cosa che in questa esibizione si può fare). Nel primo tie-break, poi, Felix è stato freddissimo completando l’opera chiudendo 7-2 il gioco decisivo. Nel secondo set non ci sono stati sussulti fino al 6-6 e nel tie-break il canadese ha recuperato dal 2-4, salvato un set point sul 5-6 e chiuso al primo match point utile sul 7-6.

Ad aprire la giornata c’è stato il doppio misto con Alexander Zverev ed Elena Rybakina che si sono imposti 7-5 3-6 1-0(10-5) contro proprio Auger Aliassime e Santa Mirza.