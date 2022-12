WTL: Djokovic non scende in campo. Dimitrov batte Kyrgios, Garcia supera Badosa

Malgrado due sconfitte su tre incontri, gli Eagles si impongono nella sfida contro i Falcons per 33 game a 31 nella terza giornata della World Tennis League, l’esibizione a squadre in corso a Dubai.

A fare notizia oggi, però, è stata l’assenza dal campo di Novak Djokovic che già ieri non aveva impressionato contro Alexander Zverev, al di là della sconfitta, e che è stato sostituito nell’ultimo singolare di giornata da Grigor Dimitrov.

Il bulgaro ha fatto al meglio il suo dovere, battendo Nick Kyrgios 7-6 6-3. Buon livello di gioco dell’ex top-10, che è stato doppiamente protagonista avendo aperto le danze assieme ad Aryna Sabalenka nel doppio misto vinto 2-6 7-6 1-0(10-7) contro Rohan Bopanna e Bianca Andreescu. Nel singolare femminile, invece, Caroline Garcia si è rifatta dopo la sconfitta contro Iga Swiatek nella giornata di apertura battendo 6-4 6-3 Paula Badosa, apparsa troppo fragile nei passaggi cruciali con due doppi falli sul 4-5 nel primo set e vittima di quattro game consecutivi dal 2-1 e servizio in suo favore nel secondo parziale.

Così, malgrado appunto gli Eagles abbiano perso il doppio misto e il singolare maschile, sono riusciti a superare il numero totale di game raccolti dai Falcons. Il tutto, alla fine, grazie più che altro al netto 6-2 con cui Bopanna e Andreescu hanno vinto il primo set della loro sfida. Era annunciato in campo anche Andreas Seppi per gli Eagles, in doppio assieme a Bianca Andreescu, ma l’azzurro è rimasto in panchina assieme al capitano e lo si è visto spesso supportare i propri compagni.

Domani tornerà in campo Iga Swiatek, attesa dal match contro Elena Rybakina o, nel caso si sia ripresa dal problema avuto lunedì, Anett Kontaveit. La kazaka al momento è segnata anche in doppio, in coppia con Alexander Zverev, ad aprire la serie tra Kites e Hawks contro Felix Auger Aliassime ed Eugenie Bouchard. Il singolare maschile in chiusura al momento vede in campo Dominic Thiem contro Holger Rune.