Google Trends: Djokovic, Sinner e gli Australian Open tra i top del 2022

Anche nel 2022 il tennis è tra gli argomenti più cercati su Google dagli italiani. Nei Google Trends pubblicati dal motore di ricerca più diffuso e famoso del web troviamo infatti i nostri Sinner e Berrettini, assieme a Djokovic e al primo Slam stagionale.

La parola Australian Open è la quarta più digitata in assoluto, piazzandosi dietro solo a Ucraina, Regina Elisabetta e Russia Ucraina (insomma non proprio tre argomenti marginali), davanti addirittura alle Elezioni politiche. In questa ricerca avrà influito sicuramente l’odissea di Novak Djokovic (espulso dall’Australia e quindi non al via dello Slam di Melbourne).

Vediamo però che tra i 10 personaggi più cliccati ci sono ben tre tennisti: al numero 4 c’è Jannik Sinner, protagonista di alcune sfide esaltanti in particolare contro l’attuale numero 1 Carlos Alcaraz (ricordiamo quelle di Wimbledon, Umago e US Open).

Al numero 6 troviamo poi Novak Djokovic, al centro, come detto, di vicende tennistiche e non. In ogni caso, malgrado la presenza a singhiozzo nel circuito, quando è sceso in campo lo ha fatto da attore principale, come testimoniano i successi a Wimbledon e alle ATP Finals.

Nonostante una stagione non sempre esaltante dal punto di vista dei risultati, al numero 7 dei personaggi più cercati c’è Matteo Berrettini, fermato da un intervento al braccio in primavera e dal Covid alla vigilia dei Championships, dove arrivava da favorito dopo i tre successi consecutivi.

Allargandoci a livello globale troviamo sempre il campione serbo tra i più googlati: al sesto posto tra le personalità in generale e addirittura al primo posto tra gli atleti, confermando di essere una personalità di interesse planetario. Tra gli sportivi Nole precede Rafael Nadal, Serena Williams e Carlos Alcaraz, segno che il tennis resta uno degli sport più popolari al mondo.