Davis Cup, l’Italia compie l’impresa. Battuti gli Usa, è semifinale: “Ora si sogna”

L’Italia è in semifinale di Coppa Davis: grazie al successo in doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli gli azzurri hanno battuto 2-1 gli Stati Uniti. I due italiani hanno superato 6-4, 6-4 l’inedita coppia formata da Jack Sock e Tommy Paul.



L’Italia – che in semifinale attende una fra Germania e Canada – aveva conquistato il primo punto grazie a Lorenzo Sonego, che aveva battuto per 6-3 7-6 (7) Frances Tiafoe. Nel secondo singolare, invece, successo di Taylor Fritz su Lorenzo Musetti per 7-6(8) 6-3 per il provvisorio 1-1

“Sono veramente orgoglioso dei ragazzi, ognuno interpreta il proprio ruolo alla perfezione, si fanno trovare sempre pronti. Anche Matteo è stato importantissimo, ci ha dato consigli utili. Sono stati tutti bravi”. Filippo Volandri, capitano dell’Italtennis, applaude gli azzurri – al cui seguito c’è anche l’infortunato Berrettini – che hanno battuto gli Stati Uniti 2-1 volando in semifinale di Davis. Prossimo ostacolo, sabato, una fra Germania e Canada. “Adesso abbiamo un giorno di riposo che è importantissimo perchè abbiamo speso tanto, ma la concentrazione deve restare alta”, aggiunge ai microfoni di Rai Sport.

“Siamo contenti, sapevamo che il punto del doppio vale il 50% dell’eliminatoria. Senza Sinner e Berrettini era molto, molto dura ma sapevamo di avere le nostre carte da giocare, in Davis può succedere qualsiasi cosa”. Fabio Fognini si gode il punto ottenuto in doppio assieme a Simone Bolelli che vale per l’Italia la semifinale di Coppa Davis. “Io e Simone abbiamo risposto presente, per questi colori abbiamo sempre dato l’anima. Adesso è giusto sognare”. “E’ stata una partita molto sofferta – dice dal canto suo Boletti – Non eravamo i favoriti sulla carta e ora siamo contenti. Ora testa a sabato ma siamo consapevoli di avere una grandissima squadra”.