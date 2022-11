Calendario WTA 2023: Roma avrà due settimane anche tra le donne

Novità importante, anche se abbastanza logica vista la decisione presa a livello ATP, per il torneo di Roma del 2023.

Dal prossimo anno infatti il Foro Italico ospiterà due settimane di tennis sia per il circuito maschile sia per quello femminile.

L’annuncio è arrivato assieme all’intero calendario della prima parte della stagione 2023, fino allo US Open (che si concluderà il 10 settembre). Da lì in poi la WTA si è tenuta ancora in sospeso, vista la complicata situazione con la Cina. Durante le Finals di Fort Worth il CEO Steve Simon aveva ribadito che se da un lato c’è ancora un muro con la nazione asiatica legato alla vicenda di Peng Shuai e alle restrizioni covid-19, dall’altro ha ammesso che non possono concedersi un’altra annata con l’evento finale ancora sospeso come questa stagione (il montepremi di 5 milioni offerto a Guadalajara e Fort Worth arrivava solo dalle casse della WTA, che già sta facendo fronte come tante aziende a difficoltà causate proprio dalla pandemia stessa, senza aiuti di sponsor o marketing) e se non dovesse esserci spiraglio per una riapertura con Shenzhen bisognerà cercare un nuovo accordo pluriennale. Il termine che si sono dati, da questo punto di vista, è marzo 2023. Da lì passerà anche la riorganizzazione dell’ultima parte di stagione.

Per quanto riguarda i tornei italiani, al momento ce ne sono segnati quattro: il WTA 1000 di Roma (dall’8 al 21 maggio), il WTA 250 di Palermo (dal 17 al 23 luglio) e due WTA 125 di Gaiba (dal 19 al 25 giugno) e quello di Bari (dal 4 al 10 settembre).

Il calendario

Gennaio

dal 29/12 all’8/1: United Cup

dall’1/1 all’8/1: WTA 500 Adelaide, WTA 250 Auckland

dal 9/1 al 14/1: WTA 250 Adelaide, WTA 250 Hobart

dal 16/1 al 29/1: Australian Open

Febbraio

dal 30/1 al 5/2: WTA 250 Hua Hin, WTA 250 Lione, WTA 125 Cali

dal 6/2 al 12/2: WTA 250 Linz

dal 13/2 al 18/2: WTA 500 Doha

dal 19/2 al 25/2: WTA 1000 Dubai, WTA 250 Merida (dal 20/2 al 26/2)

dal 27/2 al 5/3: WTA 250 Monterrey, WTA 250 Austin (new entry)

Marzo

dall’8/3 al 19/3: WTA 1000 Indian Wells

dal 21/3 al 2/4: WTA 1000 Miami

Aprile

dal 3/4 al 9/4: WTA 500 Charleston. WTA 250 Bogotá

dal 10/4 al 16/4: spareggi Billie Jean King Cup (Italia contro Slovacchia)

dal 17/4 al 23/4: WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Istanbul

dal 25/4 al 6/5: WTA 1000 Madrid

Maggio

dall’1/5 al 7/5: WTA 125 Saint Malo

dall’8/5 al 21/5: WTA 1000 Roma, WTA 125 Parigi (dal 15/5 al 21/5)

dal 21/5 al 27/5: WTA 250 Strasburgo, WTA 250 Rabat

dal 28/5 all’11/6: Roland Garros

Giugno

Dal 6/6 al 11/6: WTA 125 Makarska

dal 12/6 al 18/6: WTA 250 Nottingham, WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, WTA 125 Valencia

dal 19/6 al 25/6: WTA 500 Berlino, WTA 250 Birmingham, WTA 125 Gaiba

dal 26/6 al 1/7: WTA 500 Eastbourne, WTA 250 Bad Homburg

Luglio

dal 3/7 al 16/7: Wimbledon, WTA 125 Bastad (dal 10/7 al 15/7), WTA 125 Contrexeville

dal 17/7 al 23/7: WTA 250 Budapest, WTA 250 Palermo, WTA 125 Iasi

dal 23/7 al 30/7: WTA 250 Varsavia, WTA 250 Amburgo, WTA 250 Losanna

dal 31/7 al 6/8: WTA 500 San Jose, WTA 250 Praga

Agosto

dal 7/8 al 13/8: WTA 1000 Montreal, WTA 125 Concord

dal 14/8 al 20/8: WTA 1000 Cincinnati, WTA 125 Vancouver

dal 20/8 al 26/8: WTA 250 Cleveland, WTA 250 Granby

dal 28/8 al 10/9: US Open, WTA 125 Bari (dal 4/9 al 10/9)