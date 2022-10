WTA Finals, i gironi: Swiatek ancora contro Gauff, Jabeur avrà Pegula e Sabalenka

Si alza il sipario sulle WTA Finals 2022.

In Texas, a Fort Worth (sobborgo poco distante da Dallas), si terrà una nuova edizione “itinerante” di quella che doveva essere una storia fissa con Shenzhen, in Cina, saltata invece da ormai tre anni tra pandemia e la sospensione dovuta al triste caso di Shuai Peng, scoppiato ormai un anno fa.

È la conclusione di una stagione che ha avuto una grande dominatrice e vari “gregari” a scambiarsi il ruolo di possibile antagonista. Tra Iga Swiatek e le altre c’è stato un abisso, ma sebbene la polacca sia l’ovvia e grande favorita dell’evento, la variabile di essere a fine annata e con tutta la stanchezza del caso (la stessa polacca ha ammesso che già a New York soffriva di forti crampi dopo le sue partite e il recupero era sempre più lento) potrebbe giocare un brutto scherzo, soprattutto in un contesto dove ancora nessuna conosce le condizioni di gioco visto che il campo su cui si disputeranno le partite non è ancora ultimato. Da una storia Instagram pubblicata venerdì di Tom Hill, allenatore di Maria Sakkari, infatti, si vede l’interno della Dickies Arena completamente spoglio e coi lavori in corso.

Per quanto riguarda i raggruppamenti, invece, questo è stato l’esito del sorteggio con i gironi che prendono i nomi da leggende WTA del passato

Gruppo Tracy Austin

[1] Iga Swiatek

[4] Cori Gauff

[5] Caroline Garcia

[8] Daria Kasatkina

Gruppo Nancy Richey

[2] Ons Jabeur

[3] Jessica Pegula

[6] Maria Sakkari

[7] Aryna Sabalenka

Swiatek per la quarta volta in stagione sfiderà Gauff e Kasatkina (3-0 contro entrambe fin qui) mentre ci sarà l’opportunità della rivincita contro Garcia, che la sconfisse nei quarti di finale a Varsavia a fine luglio. Opportunità di vendetta sportiva anche per Sakkari, che perse contro Jabeur un incredibile match nei quarti di finale a Roma lo scorso maggio, come ci sarà anche la riedizione della finale dell’ultimo 1000 a Guadalajara proprio tra la greca e Pegula o la riedizione della finale del 1000 di Madrid tra la statunitense e Jabeur, quando la tunisina si impose al terzo set.

Partirà per primo il gruppo Nancy Richey, nella nottata italiana tra lunedì e martedì, con Pegula che sfiderà Sakkari e Jabeur che affronterà Sabalenka. Nella nottata italiana tra martedì e mercoledì, invece, Swiatek aprirà contro Kasatkina mentre Garcia terrà a battesimo l’esordio alle Finals di Gauff.

Si è tenuto il sorteggio anche delle Finals di doppio. Questi i raggruppamenti

Gruppo Rosie Casals

[1] Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova

[4] Cori Gauff/Jessica Pegula

[6] Wang Zhaoxuan/Xu Yifan

[7] Desirate Krawczyk/Demi Schuurs

Gruppo Pam Shriver

[2] Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos

[3] Veronika Kudermetova/Elise Mertens

[5] Lyudmyla Kichenok/Aljona Ostapenko

[8] Anelina Danilina/Beatriz Haddad Maia