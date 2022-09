WTA Parma: Paolini ai quarti, avanti anche Sakkari. Paoletti sconfitta contro Begu, fuori Stephens

Per il secondo giorno consecutivo Jasmine Paolini viene chiamata alla rimonta da un set di ritardo e, ancora una volta, la toscana non sbaglia.

Dopo il duro 6-7 6-4 6-2 ai danni di Rule Niemeier, Jasmine si è imposta nel secondo turno del WTA 250 di Parma per 4-6 6-3 6-4 nel derby contro Elisabetta Cocciaretto.

Tanta lotta in una bella cornice di pubblico per il match più atteso di questo mercoledì, con Paolini che è emersa alla distanza dopo quasi due ore e mezza di partita guadandosi il biglietto per affrontare Danka Kovinic nella giornata di domani. Anche la montenegrina si è esaltata in una partita molto delicata contro Sloane Stephens, avendo anche bisogno del fisioterapista nel secondo set per un fastidio muscolare. Alla fine, però, è arrivata al successo col punteggio di 7-5 2-6 7-5, cancellando il dispiacere per il match point non sfruttato sul 5-3 e la rimonta da 30-0 su 5-4.

Nuova rimonta anche per Maria Sakkari, numero 1 del seeding e in tabellone con una wild-card, che dopo le quasi tre ore del primo turno contro Kateryna Baindl (ex signora Kozlova) ha dovuto recuperare un set di ritardo anche ad Arantxa Ros, imponendosi 3-6 6-2 6-3. Affronterà ora Maryna Zanevska, giustiziera al primo turno di Lucia Bronzetti e che ha battuto oggi Dalla Galfi 6-1 6-3.

Nella parte bassa del tabellone da segnalare la seconda vittoria-maratona di Lauren Davis. Lunedì, nella sessione serale, ha impiegato oltre due ore e mezza per battere Sara Errani, e oggi le sono volute oltre tre ore per battere Sara Sorribes Tormo 3-6 6-4 7-5. Contro di lei ci sarà l’egiziana Mayar Sherif, impostasi 6-3 7-6(1) contro la qualificata svizzera Simona Waltert. Nel match serale odierno, invece, Irina Camelia Begu ha estromesso la terza italiana in campo oggi: Matilde Paoletti. Buona prova, comunque, per la diciannovenne in tabellone con una wild-card e che dopo l’affermazione, la prima in carriera nel circuito maggiore, nel match d’esordio contro Gabriela Lee (ex signora Talaba) non è riuscita nell’impresa di affermarsi contro un’avversaria molto più quotata ed esperta di lei, finendo comunque con un onorevole 6-4 6-4 in favore della rumena che avrà ora il derby contro Ana Bogdan, che ha sconfitto 6-2 3-6 6-3 Anna Karolina Schmiedlova.