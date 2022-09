Roger Federer si ritira dal tennis. Il fuoriclasse elvetico lo ha annunciato su twitter.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

“Di tutti i doni che il tennis mi ha fatto nel corso degli anni, il più grande, senza dubbio, sono state le persone che ho incontrato lungo il cammino: i miei amici, i miei avversari e soprattutto i tifosi che danno vita a questo sport», dice in un post indirizzato ai «miei familiari e a tutti. Oggi voglio condividere con tutti voi alcune notizie. Come molti di voi sanno, gli ultimi tre anni mi hanno presentato sfide sotto forma di infortuni e interventi chirurgici. Ho lavorato duramente per tornare in piena forma agonistica – aggiunge – ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo e il suo messaggio per me ultimamente è stato chiaro. Ho 41 anni. Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni. Il tennis mi ha trattato in modo più generoso di quanto avrei mai immaginato e ora devo riconoscere quando è il momento di terminare la mia carriera agonistica».

Quindi annuncia: «La Laver Cup della prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, naturalmente, ma non nei Grandi Slam o nel circuito Atp».