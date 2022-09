Le WTA Finals 2022 a Fort Worth, Texas

Arriva l’ultimo tassello a completare il calendario 2022 della WTA.

Dopo la sospensione dei tornei in Cina dovuti al caso di Peng Shuai, bisognava trovare una nuova destinazione per le Finals spostando per il terzo anno consecutivo la sede da Shenzhen.

L’associazione del circuito femminile ha annunciato oggi che l’evento si terrà dal 31 ottobre al 7 novembre alla Dickies Arena di Fort Worth, località texana nei dintorni di Dallas, in un impianto multifunzionale che può contenere fino a un massimo di 14.000 posti che ospita concerti, eventi sportivi e il Fort Worth Stock Show rodeo.

Al momento Iga Swiatek è l’unica praticamente certa di essere qualificata, essendo leader nella Race con al momento 4000 punti di vantaggio sul resto del gruppo. Garbine Muguruza è campionessa in carica avendo vinto l’edizione 2021 di Guadalajara, ma per come la sua stagione sta proseguendo sembra molto difficile possa essere tra le migliori 8 della stagione.