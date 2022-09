Ho visto Roger Federer: il Re è morto, viva il Re!

È accaduto tutto in fretta e inaspettatamente, eppure erano quasi tre anni che ci si preparava a questo fatidico momento. Il 15 settembre 2022 rimarrà sempre il giorno nel quale Roger Federer ha annunciato l’addio al tennis professionistico, dichiarando come ultimo torneo la “sua” imminente Laver Cup.

I perché, i come, l’incredibile carriera, le vittorie e le sconfitte e i motivi per i quali rimane il giocatore più amato e venerato di sempre in una puntata del nostro podcast per l’occasione rinominato “Ho visto Roger Federer” con Rossana Capobianco, Luigi Ansaloni, Diego Barbiani, Roberto Salerno e Salvatore De Simone e con i contributi di Azzolini e Mister Gatta.

Su Spotify: https://open.spotify.com/show/5G48huNZ8SXLDeGyE7d8wh

Su Spreaker: https://www.spreaker.com/episode/51284170