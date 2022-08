WTA Washington: Azarenka travolge Yastremska. Fuori Stephens e la rientrante Kenin

Nel WTA 250 di Washington siamo giunti al termine del primo turno e nel match di giornata Victoria Azarenka ha avuto nettamente la meglio contro Dayana Yastremska.

La bielorussa si è infatti imposta 6-4 6-0 contro l’ex top-20 ucraina e al secondo turno affronterà Tereza Martincova, che ha rimontato Xinyu Wang vincendo 0-6 6-4 6-4.

Brutta sconfitta invece per Sloane Stephens, che soltanto sul punteggio di 6-1 5-1 per Ajla Tomljanovic è riuscita con un po’ di orgoglio quantomeno a ridurre il passivo nel secondo parziale, annullando due match point consecutivi sul 3-5 ma perdendo comunque 6-1 6-4. Fuori invece la testa di serie numero 8 Clara Tauson, sconfitta con un doppio 6-2 da Andrea Petkovic.

Infine, il rientro in campo ufficiale di Sofia Kenin dopo diversi mesi di inattività per infortunio è risultato in una poco convincente sconfitta 7-6(2) 6-1 contro Camila Osorio. Al di là del risultato in sé, e della lunga assenza che potrebbe anche giustificare la battuta d’arresto, preoccupano gli atteggiamenti di una statunitense ormai da due anni fantasma di se stesso. Una settimana fa, in un’esibizione ad Atlanta contro Cori Gauff, la connazionale andò 5-0 in 10 minuti e da lì cominciò a giocare quasi solo centrale per aiutare Sofia quantomeno a entrare in palla in un match che non valeva (per entrambe) nulla di competitivo ma Kenin non riusciva a tenere lo scambio e sul match point per la finalista del Roland Garros 2022, la ex numero 4 del mondo ha perso il punto contro un raccattapalle. Ieri notte è rientrata da 1-4 nel primo set, cancellato due set point, ma ha buttato via il game al servizio sul 6-5 perdendolo a zero, e cedendo in tutto 15 dei successivi 17 punti giocati.

La colombiana affronterà al secondo turno Emma Raducanu, numero 2 del seeding, che si è imposta 6-4 6-2 contro la qualificata Louisa Chirico.

Risultati

A. Petkovic b. [8] C. Tauson 6-2 6-2

A. Kalinskaya b. M. Brengle 6-3 6-0

[Q] X. Wang b. T. Maria 6-2 7-5

T. Martincova b. Xin. Wang 0-6 6-4 6-4

[4] V. Azarenka b. D. Yastremska 6-4 6-0

C. Osorio b. [WC] S. Kenin 7-6(2) 6-1

[2] E. Raducanu b. [Q] L. Chirico 6-4 6-2