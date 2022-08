WTA San José: Badosa elimina Gauff, fuori Jabeur e Sabalenka

Il torneo WTA 500 di San José è giunto alle semifinali dove a contendersi il titolo saranno quattro protagoniste forse non del tutto pronosticabili alla vigilia.

È il caso principalmente di Shelby Rogers, nemmeno inserita nel lotto delle teste di serie e in un quarto per nulla banale ma che ha eliminato Bianca Andreescu, Maria Sakkari e Amanda Anisimova, sconfitta in nottata (italiana) con un doppio 6-4.

Sarà una sfida, ora, abbastanza a sorpresa contro la russa Veronika Kudermetova, numero 9 del seeding, che ha battuto la finalista di Wimbledon Ons Jabeur 7-6(5) 6-2. Con un punteggio molto simile, 7-6(4) 6-2, Paula Badosa ha superato Cori Gauff in quello che rappresentava il big match di giornata e si candida forse a recitare un ruolo da favorita, vincendo un durissimo primo set dove era spesso in ritardo di un break, rientrando da 3-5 e vincendo l’undicesimo tie-break consecutivo della sua stagione per spezzare l’entusiasmo della giovanissima statunitense, galvanizzata dalla vittoria di ieri contro Naomi Osaka.

Badosa in semifinale non avrà però Aryna Sabalenka, che ha perso una partita francamente poco entusiasmante contro Daria Kasatkina. 20 doppi falli, ancora, per la bielorussa contro i 13 della russa, che ai microfoni di Andrew krasny non ha nemmeno voluto cercare la scusa del vento prendendosi ogni responsabilità per la prestazione al servizio che al di là del 4-6 7-5 6-0 conclusivo è stata abbastanza scadente.