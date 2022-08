È cominciato lo US Open con subito due brutte sconfitte tra gli uomini per Taylor Fritz e per Stefanos Tsitsipas, che conferma una stagione abbastanza disastrosa: cosa è successo? Nel femminile Serena Williams continua la sua ultima corsa in carriera. E gli italiani? Ne parliamo con Rossana Capobianco, Luigi Ansaloni e Diego Barbiani.

Su Spotify: https://open.spotify.com/episode/3eN49NnG1umYM6lpg7AE3K?si=8e3903d6344a4c2a

Su Spreaker: https://www.spreaker.com/episode/51078403