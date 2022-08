L’ultimo Slam, puntata 0: cosa attendono le luci di New York

Gli US Open sono da sempre l’ultimo Slam dell’anno, anche questa edizione 2022: Novak Djokovic non può entrare negli USA perché non vaccinato, Rafael Nadal ha qualche problema personale ma rimane il favorito? Che ne sarà di Jannik Sinner e Matteo Berrettini? E come andrà l’ultimo Slam di Serena Williams? Questo e molto altro con Rossana Capobianco, Simone Eterno, Luigi Ansaloni e Diego Barbiani.

