Kvitova si sposa, Kerber in dolce attesa

Giornate di grandi annunci extra tennistici per due veterane della WTA.

Petra Kvitova, fresca finalista a Cincinnati e attualmente numero 21 del ranking, ha annunciato le nozze con il fidanzato, il connazionale Jiri Vanek. L’ex tennista, con un best ranking di numero 74 ATP, ha intrapreso la carriera di coach una volta appesa la racchetta al chiodo.

I due collaborano dal 2016. Petra, bicampionessa di Wimbledon e salita fino al numero 2 del mondo nell’ottobre 2011 (best ranking), si appresta ad affrontare il 15esimo US Open, dove ha raggiunto come miglior risultato i quarti di finale in due occasioni.

La proposta è arrivata a Wimbledon: “Ho detto “sì” nel mio posto speciale” ha scritto la 32enne.

Happy news we wanted to share with you guys… I said “yes” in my special place ❤️💍 pic.twitter.com/WlgDcKWMjr — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) August 24, 2022

Chi invece gli US Open li ha vinti, nel 2016, è Angelique Kerber, che però quest’anno non ci sarà. “Ho pensato che competere due contro uno non sarebbe stato giusto” scherza la tedesca per annunciare la gravidanza, senza mai scrivere questa parola. “Per i prossimi mesi mi prenderò una pausa dai viaggi in veste di tennista per via del miglior motivo possibile” spiega la 34enne, aggiungendo però due eloquenti emoji. Il padre è l’imprenditore del fitness Franco Bianco, con cui fa coppia fissa ormai da diversi mesi.

“New York è sempre stato significativo per la mia carriera e sembra che anche quest’anno non faccia differenza: dal rilancio della mia carriera nel 2011 a vincere il titolo nel 2016 e diventare numero 1. Gli US Open hanno un posto speciale nel mio cuore e mi sarebbe piaciuto salutarvi sul campo prima di stare fuori dal circuito per qualche tempo” confessa Angie.

“Essere un’atleta professionista significa tutto per me, ma sono grata per il nuovo percorso che sto per intraprendere. Ad essere onesta, sono eccitata e nervosa allo stesso tempo. Grazie per il continuo sostegno, significa il mondo per me” conclude la futura mamma.

I really wanted to play the @usopen but eventually I decided that two against one just isn‘t a fair competition 👼🫶🏻🍼❤️ pic.twitter.com/Y6rRYOIUDR — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) August 24, 2022

New York has often been a turning point in my career and it feels like this year will be no different in some way! From restarting my career in 2011 to winning the title in 2016 and becoming #1 in the world… — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) August 24, 2022