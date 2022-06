WTA Nottingham, Haddad Maia: primo titolo su erba di una brasiliana da Maria Bueno nel 1968

Era il 1968 e la leggenda del tennis femminile brasiliano Maria Bueno batteva Margaret Court nella finale del torneo di Essex, sull’erba inglese.

Non esisteva, di fatto, ancora alcun circuito WTA, o Virginia Slim. Altri tempi, altro tennis.

54 anni dopo, Beatriz Haddad Maia è riuscita a conquistare il WTA 250 di Nottingham battendo in finale una buonissima interprete del verde come Alison Riske, che spesso in passato è emersa proprio in queste settimane per raccogliere i migliori risultati delle sue stagioni, tra cui i quarti di finale a Wimbledon 2018. Per lei è anche il primo titolo in carriera nel circuito maggiore.

La brasiliana ha completato una settimana molto importante per lei, con vittorie difficili, sofferte, pesanti. Oltre al 6-4 1-6 6-3 odierno c’è stato nei quarti di finale il 6-4 4-6 6-3 ai danni della numero 1 del seeding Maria Sakkari (terzo successo su altrettanti confronti diretti) e nel primo turno si era imposta rimontando Qiang Wang, sconfitta 5-7 6-4 6-3. Oggi ha battuto Riske grazie alla rimonta nel set decisivo dove era in ritardo di un break, è riuscita nell’aggancio e sul 4-3 ha trovato un ottimo passante di dritto lungolinea per il 15-40 e ha raccolto i frutti della pressione con un doppio fallo dell’avversaria, chiudendo poi i conti col proprio servizio.

Buona settimana per entrambe, in ogni caso, mentre c’è grande amarezza in chi era numero 1 e 2 del seeding. Detto di Sakkari, che già nel secondo turno contro Rebecca Marino poteva rischiare dopo aver subito un 6-1 nel primo parziale, per Emma Raducanu il primo torneo “di casa” non è durato più di 30 minuti a causa del ritiro sul 4-3 per Viktorija Golubic proprio nel match d’esordio, per un dolore all’addome che l’ha già costretta a dare forfait a Birmingham nella speranza di essere pronta per Eastbourne (e poi Wimbledon).

L’unica italiana in tabellone era Camila Giorgi, sconfitta però nel secondo turno contro Harriet Dart dopo aver mancato tre match point in un match perso 5-7 6-4 7-6(3).