WTA Madrid: Jabeur elimina Halep, Pegula ancora in semifinale. Le outsiders sono Teichmann e Alexandrova

Il torneo WTA 1000 di Madrid è ufficialmente a caccia di una nuova padrona.

Non solo, però, l’evento della capitale spagnola perché da qui uscirà una nuova vincitrice di un torneo di questa portata.

Delle quattro semifinaliste, solo una è esordiente assoluta: Ekaterina Alexandrova, addirittura proveniente dalle qualificazioni e capace oggi di vincere la sesta partita col 6-4 6-3 ai danni di Amanda Anisimova, con la statunitense fortemente segnata da una giornata molto negativa nel rendimento da fondo campo e da una vistosa fasciatura poco sopra la caviglia sinistra.

La russa, però, non avrà di fronte a sé Simona Halep ma una giocatrice con cui è avanti addirittura 6-1 nei confronti diretti: Ons Jabeur. La tunisina ha messo insieme una nuova grande perla della sua settimana spagnola con un 6-3 6-2 netto e inappuntabile a una rumena nervosa e fallosa, che oggi non aveva grande brillantezza già a partire dalla spinta delle gambe. Ons ha spesso fatto quello che voleva, gestendo piuttosto bene le situazioni al servizio e spesso trovando per prima la soluzione decisiva.

La seconda semifinale vedrà di fronte Jessica Pegula e Jil Teichmann. Per la statunitense sarà la seconda semifinale consecutiva in un 1000, la terza dopo quella di Montreal dello scorso anno. Tre anche per la svizzera, che dopo Dubai e Cincinnati (dove fece addirittura finale) nella passata stagione si mette ora in luce anche sulla sua superficie preferita. Pegula ha messo fine alla corsa della beniamina del pubblico Sara Sorribes Tormo, sconfitta 6-4 6-2, mentre Teichmann ha fermato col punteggio di 6-3 6-4 Anhelina Kalinina.

Risultati

J. Teichmann b. A. Kalinina 6-3 6-4

[12] J. Pegula b. S. Sorribes Tormo 6-4 6-2

[Q] E. Alexandrova b. A. Anisimova 6-4 6-3

[8] O. Jabeur b. S. Halep 6-3 6-2