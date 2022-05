Tennis Vintage: a Velletri il torneo old style e la mostra curata da Sodano

L’Actica Sporting Club Sant’Eurosia di Velletri (via del Formello, 120) vive giorni intensi, di grande fermento. Sono in pieno svolgimento, infatti, le sfide di tennis old style, che stanno suscitando fortissimo interesse, entusiasmando soci e appassionati.

Il torneo vintage, giocato rigorosamente in tenuta total white, utilizzando palline di feltro bianche, ha visto sfoggiare sui campi le racchette in legno degli anni Venti del secolo scorso: un particolare, questo, fortemente voluto dal collezionista e curatore della mostra “C’era una volta il tennis”, Salvatore Sodano, che per l’occasione ha fornito anche ai partecipanti l’abbigliamento adeguato.

A fianco delle sfide sul campo, infatti, in questi giorni il circolo laziale ospita anche un piccolo museo, allestito da Sodano, storiografo e presidente dell’associazione Tennis Vintage, dove sono esposti rari oggetti del tennis d’altri tempi, tra cui abiti dell’Ottocento e del Novecento e libri sulla pallacorda, l’antenata del gioco che oggi conosciamo.

A introdurre il torneo è stata la presentazione del libro “Il tennis a Bordighera dal 1878 a oggi”, sul primo circolo d’Italia e sulla nascita della SIRT, prima fabbrica italiana di racchette. Presenti l’autrice Gisella Merello, l’ex campionessa italiana Roberta Beltrame e lo stesso Sodano.

La serie di eventi, partita giovedì 26 maggio, si concluderà domani, domenica 29, con la Davis Vintage Team Cup. Terminerà così un lungo e affascinante weekend di tennis tra nostalgia e divertimento.