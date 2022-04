WTA Madrid: fuori Paolini, Sabalenka abdica contro Anisimova. Badosa-Halep al secondo turno, ok Azarenka

Prima giornata del WTA 1000 di Madrid e subito, come era prevedibile, sono arrivati i primi botti.

La campionessa in carica Aryna Sabalenka rischiava tantissimo contro Amanda Anisimova, nel primo turno di fatto più intrigante di tutto il tabellone. La bielorussa era sì reduce dalla finale a Stoccarda, ma aveva perso tre volte su altrettanti confronti diretti contro la statunitense, due di questi sulla terra battuta.

Non ha fatto eccezione la giornata odierna e così la numero 3 del seeding è già eliminata. 6-2 3-6 6-4 il punteggio che ha premiato la giocatrice classe 2001, che continua un buon percorso intrapreso in questa prima parte di 2022 e che ancora una volta ha avuto la meglio sulla grande forza della sua avversaria accettando il braccio di ferro e cercando il più possibile di ridirezionare la palla sfruttando soprattutto l’ottima manualità sul rovescio. Dopo un primo set dominato, e un secondo deciso da un break sul 2-1 per Sabalenka, il terzo ha visto il primo scatto in favore della statunitense salita fino al 4-1. Raggiunta sul 4-4, ha però gestito molto bene il turno di battuta per andare 5-4 e poi, sfruttando anche la tensione patita dalla sua avversaria, ha completato la giornata grazie anche un doppio fallo sul primo match point avuto. Al secondo turno avrà di fronte la qualificata Petra Martic, impostasi 7-6(6) 6-1 contro Liudmila Samsonova, anche lei reduce da un’ottima settimana a Stoccarda e qui invece franata subito contro un’avversaria che ora vanta un record di cinque vittorie in altrettanti confronti diretti.

Fuori l’unica italiana di scena oggi. Jasmine Paolini ha lottato benissimo per tutto il primo set contro la numero 8 del tabellone Ons Jabeur, è stata avanti 4-2 e per due volte ha cancellato la chance alla tunisina di chiudere il parziale (sul 5-4 e sul 6-5) e nel tie-break ha cercato di tutto per prendersi quello che sarebbe stato un vantaggio preziosissimo, cedendo però 11-9. Il dritto aveva funzionato benissimo, riuscendo spesso a tenere Ons lontana dalla riga di fondo o comunque inoffensiva. Alla fine, però, la numero 10 del mondo ha pescato un ottimo cambio di rovescio in lungolinea sul 9-9 che ha spezzato le gambe e, presosi il parziale, nel secondo ha dilagato chiudendo 7-6(9) 6-1.

Si completa la super sfida al secondo turno tra Simona Halep, al rientro dopo un mese e mezzo di stop, e la numero 1 di casa Paula Badosa. La rumena ha fatto il suo esordio con un comodo 6-2 6-3 ai danni di Shuai Zhang e con Patrick Mouratoglou al suo fianco in panchina. La spagnola, semifinalista qui nel 2021, si è imposta con un netto 6-3 6-0 ai danni di Veronika Kudermetova.

Tra le altre big in campo, destini opposti per Karolina Pliskova e Victoria Azarenka. La ceca continua a faticare tantissimo nel trovare il via dopo l’intervento al polso e oggi è stata sconfitta 6-4 7-5 contro Marie Bouzkova. In quella zona di tabellone è uscita anche Aljona Ostapenko, rientrata da un infortunio al polso e fin troppo altalenante anche per i suoi standard nella sconfitta per 6-2 4-6 6-4 contro al qualificata Ekaterina Alexandrova. In quella zona di tabellone è presente un’altra qualificata: Dayana Yastremska, che ha approfittato del ritiro di Greet Mine quando comunque era avanti di un set. Per Azarenka, invece, il rientro in campo da Miami è stato un duro 7-6(5) 6-3 contro Viktorija Golubic.

Risultati

[Q] M. Bouzkova b. [5] Ka. Pliskova 6-4 7-5

[Q] D. Yastremska b. [LL] G. Minnen 6-4 0-2 ritiro

N. Parrizas Diaz b. S. Cirstea 6-4 6-2

[Q] E. Alexandrova b. [10] A. Ostapenko 6-2 4-6 6-4

[15] V. Azarenka b. V. Golubic 7-6(5) 6-3

T. Zidansek b. [LL] B. Haddad Maia 6-2 6-3

[Q] P. Martic b. L. Samsonova 7-6(6) 6-1

A. Anisimova b. [3] A. Sabalenka 6-2 3-6 6-4

[8] O. Jabeur b. J. Paolini 7-6(9) 6-1

[Q] V. Gracheva b. A. Cornet 1-6 7-5 7-5

[PR] K. Muchova b. [WC] Q. Zheng 1-6 6-3 6-4

[11] B. Bencic b. [Q] I. C. Begu 6-4 6-1

[14] C. Gauff b. [Q] A. K. Schmiedlova 6-0 6-2

Y. Putintseva vs S. Rogers

S. Halep b. S. Zhang 6-2 6-3

[2] P. Badosa b. V. Kudermetova 6-3 6-0