WTA Charleston: Paolini cede a Pegula, Pliskova torna al successo dopo 5 mesi

È finito al secondo turno il torneo WTA 500 di Charleston per Jasmine Paolini.

La tennista toscana, da qualche settimana ormai presenza fissa in top-50, dopo il comodo 6-3 6-2 all’esordio contro Gabriela Lee si è arresa 6-2 6-1 alla beniamina di casa Jessica Pegula.

Partita che si presentava fin da subito molto delicata, con la statunitense recente semifinalista a Miami e che qui in South Carolina avrebbe anche la possibilità di entrare in top-10 con il titolo e una sconfitta immediata di Ons Jabeur. Nonostante la partenza sprint, dal 2-0 l’azzurra ha potuto fare ben poco per evitare la sconfitta divenuta game dopo game sempre più pesante nel punteggio.

Dopo che la giornata di ieri è stata funestata dalla pioggia arrivata a metà pomeriggio e dal tornado della sera, il torneo sta cercando di riallineare il tabellone al terzo turno. Tra le big in campo, Karolina Pliskova ha colto la prima vittoria dopo cinque mesi nel soffrissimo 5-7 7-5 6-4 contro Katarina Zavatska. Per la ceca la nuova dimostrazione, dopo Miami, di essere ancora molto lontana da una buona condizione e non potrebbe essere altrimenti visto l’intervento al polso a dicembre, ma buona reazione nel momento di maggior difficoltà. L’avversaria, infatti, è stata a due punti dal match sul 5-3 40-40 nel secondo set e ha servito per chiudere sul 5-4, salendo poi 0-30 sul 5-5. Nel terzo set il punteggio è rimasto in bilico fino all’ultimo, quando Zavatska è andata a servire nel decimo game ed era salita 30-0 prima di perdere un punto durissimo dove avrebbe meritato in almeno quattro momenti di portarlo a casa e invece la ceca ha gestito molto bene gli allunghi difensivi fino a ribaltare l’inerzia del punto, del game e della partita.

Risultati

[1] A. Sabalenka vs A. Riske

[15] A. Anisimova b. Y. Putintseva 6-1 6-2

[LL] C. Vandeweghe b. L. Davis 3-6 6-3 6-3

[6] J. Pegula b. J. Paolini 6-2 6-1

[4] O. Jabeur vs [WC] E. Navarro

I. C. Begu vs [14] A. Tomljanovic

[13] A. Cornet b. [WC] H. Baptiste 6-3 6-2

A. Kalinina b. [5] E. Rybakina 6-4 2-6 6-4

[7] L. Fernandez vs M. Linette

K. Kanepi vs M. Frech

Q. Zheng vs E. Alexandrova

[3] Ka. Pliskova b. [Q] K. Zavatska 5-7 7-5 6-4

[9] M. Keys b. [Q] U. Eikeri 6-3 6-1

[WC] L. Fruhvirtova vs [10] B. Bencic

[16] S. Zhang vs C. Liu

A. Bondar vs [2] P. Badosa