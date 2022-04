WTA Charleston: Bencic e Anisimova in semifinale, con loro si rivede Jabeur

Il WTA 500 di Charleston è giunto alle semifinali e tra le protagoniste rimaste in gara non ci sono giocatrici comprese tra le prime due teste di serie.

Aryna Sabalenka è stata superata già al terzo turno da Amanda Anisimova (tre vittorie su tre confronti diretti per la statunitense) e Paula Badosa ha subito nei quarti di finale una dura rimonta per opera di Belinda Bencic, che invece aveva sempre perso in tre uscite contro la spagnola.

Badosa, ieri, era avanti 6-2 4-2 quando i ritmi e gli equilibri del match sono completamente cambiati. L’ex top-5 svizzera è riuscita a correggere un atteggiamento troppo falloso avuto per i primi 40 minuti e a far funzionare i suoi cambi di direzione contro un’avversaria che alla lunga è sembrata calare tanto nel livello e nella prestazione, cominciando a lamentarsi tanto. Senza l’aiuto del servizio, Badosa si è scoperta di colpo molto vulnerabile mentre Bencic, al contrario, vinceva game importanti per agganciarla sul 4-4 nel secondo parziale e per salire 6-5 avanti rientrando da 15-40. Giunte al tie-break, Bencic è sempre stata avanti chiudendo il set 7-4. Un break nelle prime fasi del terzo set ha poi condotto la numero 10 del seeding verso il 2-6 7-6(2) 6-4 in quasi tre ore di gioco.

Seconda semifinale consecutiva per la svizzera dopo quella di Miami e stagione che sembra poter prendere il via dopo i problemi legati al post-covid 19, con quel fastidio ai polmoni lasciato dal virus che ha segnato ormai le nostre vite negli ultimi due anni. Per lei, adesso, ci sarà Ekaterina Alexandrova, vera outsider in semifinale e brava ad approfittare tra ieri e oggi di due partite “relativamente” agevoli contro Karolina Pliskova e Magda Linette. La ceca, numero 3 del seeding, era reduce dalle tre ore di gioco del match d’esordio contro Katarina Zavatska e la sua condizione, dopo l’intervento al polso, è ancora molto in ritardo rispetto alle altre risultando in un netto 6-3 6-1 per la russa. Contro la polacca, invece, reduce dai sei set del giorno precedente tra i tre del match contro Leylah Fernandez e i tre contro Kaia Kanepi, non ha avuto molto da offrire per un altrettanto netto 6-0 6-2 in favore di Alexandrova.

Grande chance per Belinda di poter accedere dunque alla finale, lì dove affronterebbe o Anisimova o Ons Jabeur. Bella settimana per la statunitense, che al di là della rimonta nel match contro Sabalenka (3-6 6-4 6-3) ha avuto partite dominate fin dal primo turno contro Sachia Vickery. 6-0 7-5 nel derby contro la connazionale, poi 6-1 6-4 contro Yulia Putintseva al secondo turno, infine 6-1 6-2 nei quarti contro l’altra connazionale CoCo Vandeweghe. Questa è anche la prima semifinale in carriera per la giocatrice classe 2001 negli Stati Uniti. Contro di lei si rivede la tunisina Jabeur, abbastanza in ombra in questo inizio di 2022 dopo i diversi problemi fisici seguiti (anche qui) all’infezione al virus emerso in Cina tra fine 2019 e inizio 2020. Dopo il 6-3 6-2 dell’esordio contro la wild-card statunitense Emma Navarro è giunta un’altra vittoria in due set, stavolta contro Irina Camelia Begu, e infine il 6-3 6-2 nei quarti di finale contro Anhelina Kalinina.

Risultati

[15] A. Anisimova b. [LL] C. Vandeweghe 6-1 6-2

[4] O. Jabeur b. A. Kalinina 6-3 6-2

E. Alexandrova b. M. Linette 6-0 6-2

[10] B. Bencic b. [2] P. Badosa 2-6 7-6(2) 6-4