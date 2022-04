Guerra in Ucraina, Stakhovsky: “Ho detto a mio figlio che sarei tornato presto, difendo il mio Paese a tutti i costi”

Sono passate quasi sei settimane da quando Sergiy Stakhovsky ha lasciato la sua famiglia per rispondere alla chiamata del suo Paese arruolandosi nell’esercito ucraino.

L’ex tennista ha lasciato l’Ungheria, dove vive con moglie e figli, per dirigersi a Kiev e difendere l’Ucraina dall’invasione russa. Un conflitto in cui numerosi atleti – tra cui l’ex collega Dolgopolov – sono giunti a confrontarsi con le linee nemiche. È il match più difficile della loro vita, anche per Stakhovsky, con cui hanno parlato i colleghi di Inside Tennis.

Tutto per l’Ucraina

“Vorrei raccontare questa storia ai miei figli – dice Stakho -. Se restassimo tutti a casa, l’Ucraina fallirebbe, non esisterebbe più nemmeno nei libri di storia. Secondo Putin, l’Ucraina è stata creata da Lenin come parte dell’URSS, queste bugie finirebbero nei libri. L’intera storia dell’Ucraina sarebbe quindi inesistente, questa è una guerra in cui si decide se l’Ucraina esiste o meno e io voglio fare tutto il possibile”.

L’addio alla famiglia

“I miei figli stavano guardando i cartoni animati quando ho lasciato l’Ungheria, non volevo distrarli. Mio figlio di tre anni mi ha visto prendere lo zaino, gli ho detto che sarei tornato subito, altrimenti si sarebbe messo a piangere. Mia moglie era molto arrabbiata, si è sentita tradita, ma a poco a poco abbiamo parlato e le cose sono migliorate, spero che mi possa perdonare. Per me è stato uno scenario senza via d’uscita, non potevo non agire, ho dovuto prendere una decisione difficile tra la mia famiglia e il mio Paese”.

L’arrivo a Kiev

“Attraversare il confine con l’Ucraina è stato difficile, il punto di non ritorno, ma vedere tutto lo sforzo, l’entusiasmo e la volontà di non mollare della gente mi ha risollevato il morale. Ad ogni angolo di strada, in ogni città, dal confine ceco a Kiev, le persone si trinceravano e pattugliavano con le loro armi da caccia. Il morale era alto, tutti erano disposti a rischiare la vita, quindi non mi vedo diverso da qualsiasi altro ucraino. Ci sono state molte persone che sono morte e non rivedranno mai più i loro genitori e fratelli”.

Imbracciare le armi

“Mai in vita mia avrei immaginato che si sarebbe arrivati ​​a questo. Essere qui a Kiev, indossare un giubbotto antiproiettile e portare un fucile d’assalto è incredibile. Gestiamo i checkpoint, gestiamo le consegne, siamo l’ultima linea di difesa. Per quanto riguarda l’uso delle armi, abbiamo seguito una breve lezione su come utilizzare un lanciarazzi, la cosa fondamentale era non sparare a uno dei tuoi”.

La fine del mondo?

“È pazzesco che nel mondo di oggi ci sia una guerra aperta in Europa, è una catastrofe umana che i russi blocchino il commercio di generi alimentari, che uccidano i civili con i fucili d’assalto. È barbaro, vogliono imporre il terrore e far scappare la gente. Nessuno se lo aspettava, al momento deporre le armi non è un’opzione. Sappiamo tutti che una volta usate le armi nucleari sarà la fine del mondo… ma il mondo dovrebbe agire prima che questo accada”.

Il sogno di un intero Paese

“Vogliamo essere un paese civile, una democrazia dove puoi eleggere il tuo presidente. Il nostro presidente è l’unico tra quelli che abbiamo avuto che ha difeso il nostro Paese. Zelensky può anche essere stato un umorista, ma si batte per la gente, difende i suoi obiettivi e la sua morale. Rischia la vita, dà l’esempio ed è disposto ad andare fino in fondo”.

Sanzioni agli atleti russi

“Forse è ingiusto fermare i giocatori russi dal tour, ma non c’è altro metodo per fermare la Russia. Devono essere ritenuti responsabili e l’unico modo per farlo accadere è far sentire in colpa i russi e fargli riconsiderare chi li governa. Forse dovrebbero votare meglio se vogliono i benefici di una vita normale. Quando Hitler stava distruggendo l’Europa, tutti i tedeschi erano da biasimare”.