Federer, il post su Instagram scatena i tifosi: “Rehab is rocking”

Roger Federer prosegue nel suo programma di riabilitazione per poter tornare al più presto in campo. Lo svizzero ha pubblicato sul suo profilo Instagram tre foto che lo immortalano impegnato negli esercizi in palestra. Il post ha subito fatto il pieno di like e ha scatenato l’entusiasmo degli appassionati e dei colleghi tennisti, con tanti commenti e messaggi di sostegno allo svizzero. Federer sta cercando di recuperare dagli ormai cronici problemi al ginocchio che non gli danno pace: il 20 volte campione Slam è assente dallo scorso torneo di Wimbledon, quando nonostante le condizioni fisiche precarie riuscì a farsi strada fino ai quarti di finale. La data del rientro dell’elvetico resta però un’incognita, in tanti sperano di rivederlo proprio sui campi in erba dei Championships ma al momento sembra un obiettivo complicato. Più realistico vederlo giocare la Laver Cup, competizione a cui tiene molto e che viene organizzata dal suo entourage.