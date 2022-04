Chi è Meredith Mickelson, la (presunta) nuova fiamma di Matteo Berrettini

Nuova storia d’amore per Matteo Berrettini. O almeno, così si vocifera a Roma, che sarà una città immensa e la Capitale d’Italia ma quando si tratta di fare gossip, si trasforma nel più piccolo dei paesini.

Il 25enne tennista italiano, numero 6 del ranking mondiale, in queste ore è a Roma: da lunedì 4 aprile è diventato socio onorario del Circolo Canottieri Aniene (in cui era entrato nel 2011) e, in precedenza, ne ha approfittato per passare alcuni giorni nella sua città. Le voci e gli indizi social, però, parlano di un Matteo in nuova dolce compagnia, dopo la fine della storia con Ajla Tomljanovic. Più precisamente la dolce compagnia sarebbe la bellissima modella Meredith Mickelson.

















I due sarebbero stati visti insieme a Roma, dove la modella era stata in visita prima di volare a Parigi. Tutto ovviamente certificato dai social network, dove la Mickelson vanta circa 2,6 milioni di followers.

Le voci dell’addio tra Matteo e Ajla risalgono al 10 marzo, quando lei ha smesso di seguire lui, togliendo dal suo profilo Instagram tutte le foto di coppia. I due erano fidanzati dal 2019, hanno trascorso assieme a Boca Raton il lockdown dell’anno successivo e avevano pensato persino di giocare qualche torneo di doppio misto assieme