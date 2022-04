BJK Cup, sorteggi sfide playoff: la Polonia con Swiatek a caccia delle Finals. Kerber guida la Germania

Polonia – Romania, Radom (cemento indoor)

venerdì 15

[POL] M. Linette vs [ROU] I. C. Begu

[POL] I. Swiatek vs [ROU] M. Buzarnescu

sabato 16

[POL] I. Swiatek vs [ROU] I. C. Begu

[POL] M. Linette vs [ROU] M. Buzarnescu

[POL] M. Frech/A. Rosolska vs [ROU] A. Mitu/A. Prisacariu

Repubblica Ceca – Regno Unito, Praga (terra rossa outdoor)

venerdì 15

[CZE] M. Vondrousova vs [GBR] H. Dart

[CZE] T. Martincova vs [GBR] E. Raducanu

sabato 16

[CZE] M. Vondrousova vs [GBR] E. Raducanu

[CZE] T. Martincova vs [GBR] H. Dart

[CZE] M. Bouzkova/L. Fruhvirtova vs [GBR] S. Kartla/K. Swan

Kazakhstan – Germania, Nur Sultan (terra rossa indoor)

venerdì 15

[KAZ] Y. Putintseva vs [GER] A. Kerber

[KAZ] E. Rybakina vs [GER] L. Siegemund

sabato 16

[KAZ] E. Rybakina vs [GBR] A. Kerber

[KAZ] Y. Putintseva vs [GBR] L. Siegemund

[KAZ] A. Danilina/E. Rybakina vs [GER] A. L. Friedsam/J. Niemeier

Paesi Bassi – Spagna, ‘s-Hertogenbosch (terra rossa indoor)

venerdì 15

[NED] A. Rus vs [SPA] N. Parrizas Diaz

[NED] L. Pattinama Kerkhove vs [SPA] S. Sorribes Tormo

sabato 16

[NED] A. Rus vs [SPA] S. Sorribes Tormo

[NED] L. Pattinama Kerkhove vs [SPA] N. Parrizas Diaz

[NED] A. Hartono/D. Schuurs vs [SPA] A. Bolsova/R. Masarova

USA – Ucraina, Asheville (cemento indoor)

(sorteggio da effettuare)

Canada – Lettonia, Vancouver (cemento indoor)

(sorteggio da effettuare)