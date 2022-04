BJK Cup, playoff: Swiatek, doppio 6-0 per portare la Polonia alle Finals. 19 vittorie consecutive

Si conclude come meglio non potrebbe il weekend di Iga Swiatek, che a “casa sua” (Radom è a soli 100 chilometri da dove vive) recita alla perfezione il ruolo di stella e di fronte al suo pubblico regala la prima qualificazione per la Polonia alle Billie Jean King Cup Finals.

Il prossimo novembre, tra l’altro, potrebbe esserci una piacevole sorpresa. Secondo i telecronisti di Polsat, il canale polacco che trasmette l’evento, la federtennis locale vuole candidarsi a ospitare l’evento che si terrà dall’8 al 13 novembre. Si scontrerà contro federazioni ben più “pesanti” (la LTA, la federtennis britannica, ha già annunciato la candidatura e la Repubblica Ceca dovrebbe essere se non altro ufficiosa), ma nel momento di massimo splendore della sua numero 1 è giusto provarci.

Nel frattempo, le ragazze di Dawid Celt, marito di Agnieszka Radwanska in tribuna in questa due-giorni di gare, hanno facilmente spazzato via una Romania presentatasi a Radom in una veste completamente rimaneggiata. Dovevano sperare nel successo di Irina Camelia Begu ieri contro Magda Linette per arrivare almeno al quarto singolare ma la loro numero 1 ha ceduto in tre set e da lì è stato show di Swiatek. Un solo game ceduto tra ieri e oggi: 6-1 6-0 a Mihaela Buzarnescu, 6-0 6-0 ad Andreea Prisacariu. Nessuna delle due avversarie poteva realmente impensierirla, i punteggi sarebbero stati probabilmente pesanti, ma rimane il game perso sul 5-0 nella giornata di ieri come unica leggera macchia.

19 vittorie consecutive da Doha, a fine febbraio. Forse la WTA non considererà queste due partite nella sua serie ufficiale, ma il clima era talmente sereno che durante i cambi campo spesso si lasciava andare a un sorriso, forse qualche battuta, col proprio capitano e sul 6-0 5-0 ha provato addirittura a chiuderla con un tweener rincorrendo un lob di Prisacariu. Il colpo è stato fermato dal nastro. E adesso comincerà ufficialmente la sua parte di stagione preferita sulla terra battuta.