BJK Cup, playoff Italia-Francia: Paolini e Giorgi al via nei singolari, ci si gioca l’accesso alle Finals

È ormai tutto pronto ad Alghero per l’importante playoff tra Italia e Francia, sfida che decreterà la partecipante alle Finals dell’edizione 2022 della Billie Jean King Cup, l’odierna Fed Cup.

Le ragazze di Tathiana Garbin, dopo anni di difficoltà lontane da quel ristretto gruppo di Elite che fu rappresentato più che bene dalla precedente generazione per lunghi anni, hanno la chance di tornare proprio lassù e darsi la chance di giocare per il titolo il prossimo novembre.

La competizione non ha più il classico tabellone tennistico, rivoluzionata automaticamente dopo il cambio della Coppa Davis avvenuto nel 2018. Dal 2020, edizione poi completata nel 2021, la nuova competizione prevede degli spareggi, playoff, rinominati ‘qualifiers’ e 12 squadre che si contenderanno il titolo in una sede unica, quest anno organizzata a novembre tra l’8 e il 13 del mese.

In Sardegna, sul cemento outdoor, si affrontano due nazionali che a livello di classifica non hanno la vera punta di diamante ma sono nazionali di grande valore e tradizione. Ed è un confronto, a ogni livello sportivo, che crea sempre grande attesa. Oltretutto, proprio la Francia tra 2016 e 2017 di fatto mise fine alle ambizioni della vecchia epopea azzurra con due pesanti vittorie nei primi turni del raggruppamento mondiale. Fondamentale, come ago della bilancia, quella del 2015 a Genova quando le azzurre dal 2-0 della prima giornata furono rimontate e sconfitte 3-2. L’anno successivo la sfida fu molto più netta e il 4-1 per le transalpine, sempre al primo turno, portò l’Italia allo spareggio poi perso contro la Spagna e alla retrocessione nel secondo raggruppamento mondiale, con tutto il calvario seguito con anche la discesa nel raggruppamento interzonale Europa/Africa nel 2019.

Di quelle sfide, per le azzurre, è rimasto ben poco se non Camila Giorgi, chiamata anche in questo weekend come singolarista e nostra attuale numero 1 nazionale. La seconda singolarista sarà Jasmine Paolini. Per le ragazze di Julien Benneteau, reduci nel 2021 dalle Finals di Praga, è presente Alizé Cornet come prima singolarista mentre Oceane Dodin è stata preferita a Kristina Mladenovic, segnata al momento solo per il doppio di domenica. Curiosità: Mladenovic era fuori dalle nominate anche nel 2015 a Genova. Quell’anno nella prima giornata c’erano Cornet e Caroline Garcia, oggi assente. Per domenica, Amelié Mauresmo tolse Alizé e la mossa risultò vincente.

I precedenti sono 11, con le francesi avanti 8-3.

Il programma:

Venerdì 15, dalle 14:00 ora locale

[ITA] J. Paolini vs [FRA] A. Cornet

[ITA] C. Giorgi vs [FRA] O. Dodin

Sabato 16, dalle 12:00 ora locale

[ITA] C. Giorgi vs [FRA] A. Cornet

[ITA] J. Paolini vs [FRA] O. Dodin

[ITA] L. Bronzetti/M. Trevisan vs [FRA] A. Cornet/K. Mladenovic