Berrettini, via il gesso tra una settimana: non sarà a Montecarlo

Dopo l’operazione alla mano destra, c’è attesa per conoscere la data del rientro in campo di Matteo Berrettini. Il numero 1 azzurro però non potrà essere nel main draw del Masters 1000 di Montecarlo. Umberto Rianna, tecnico federale che segue i tennisti italiani, ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Matteo: “Fra sette-otto giorni toglierà il gessetto alla mano destra e farà una visita di controllo a Barcellona, dove è stato operato. Santopadre l’ha visto ieri e mi ha detto che Matteo sta bene. Anche il morale è ok”. Tra una settimana quindi Berrettini potrà iniziare a programmare il suo rientro ma le tempistiche rendono impossibile la sua partecipazione al 1000 del Principato, al via domenica 10 aprile. Qualche piccola chance in più per quanto riguarda l’ATP 250 di Belgrado, che si disputerà la settimana successiva, con Berrettini che è anche detentore del titolo. Tutto dipenderà dai tempi di recupero, impossibili da conoscere prima che l’azzurro tolga il gesso. La stagione sulla terra lo scorso anno fu molto soddisfacente per Berrettini, che oltre al successo in Serbia arrivò in finale a Madrid e nei quarti al Roland Garros.